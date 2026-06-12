Pierre Gasly reacciona al resultado revertido en Mónaco: "No me devolverá lo que perdí"

Pierre Gasly comenzó el día en séptima posición en el Gran Premio de Mónaco 2026 antes de terminarlo como dueño de un podio en el Principado, oficialmente el sexto de su carrera en Fórmula 1.

Casi cinco días después del final del evento de Mónaco, que lo había visto relegado al séptimo lugar por dos sanciones por exceso de velocidad en el pit lane, los comisarios de ese mismo GP - convocados en el marco del derecho de revisión ejercido por Alpine - fallaron a favor de su equipo y concluyeron que el francés no había cometido ninguna infracción.

La eliminación de estas dos sanciones devolvió por tanto a Gasly a su posición en pista en el momento en que cruzó la meta, es decir, tercero, al tiempo que excluyó a Isack Hadjar de la ceremonia del podio en la que participó. Un alivio para el hombre que sintió haber vivido el día "más duro" de su carrera el pasado domingo.

"Estoy extremadamente feliz por todo el equipo, muy orgulloso de todo el equipo, de la manera en que luchó para que todos nosotros lográramos este resultado", dijo este viernes en Barcelona a Sky Sports.

"Tengo que decir que el domingo por la noche, realmente estaba en mi punto más bajo. Tenía sentimientos muy encontrados: orgulloso del rendimiento, pero extremadamente triste por esta decisión y toda esta situación. Había cierta injusticia en toda esta situación y realmente no sabía cómo evolucionarían las cosas. Pero el equipo hizo un trabajo increíble."

"Tengo que decir que estoy muy orgulloso de la F1 y de la FIA por su transparencia, y de que todos reconocieran sus responsabilidades en esta situación. Todos sabemos que, con todo lo que está en juego, cuando miras los campeonatos del mundo en todos los deportes, sabes lo complicadas que pueden ser las cosas. Creo que hoy es un enorme paso adelante para nuestro deporte."

Me habría encantado tanto ver cómo es, simplemente estar allí, en el podio con el Príncipe, celebrando con los chicos. Estos son los momentos que hacen que una carrera sea tan especial.

Sin embargo, está claro que lo que también hace especial un resultado así, es decir, vivir el podio único de Mónaco y las celebraciones colectivas, no puede reemplazarse pese al sentimiento de justicia percibido por el ganador del GP de Italia 2020.

"No me devolverá lo que perdí. Ya lo he aceptado. Aunque me habría encantado tanto ver cómo es, simplemente estar allí, en el podio con el Príncipe, celebrando con los chicos. Estos son los momentos que hacen que una carrera sea tan especial. No sucederá, no sucedió, así son las cosas. Será para otra ocasión."

"Pero por ahora, simplemente estoy muy orgulloso de la manera en que el equipo manejó la situación, de la manera en que me apoyó, presentó nuestro caso y realmente luchó por ello. Es una muy buena noticia, [es] un poco extraño celebrarlo un viernes por la mañana, pero así son las cosas y simplemente estoy feliz."

Pierre Gasly junto a miembros del equipo Alpine tras conocerse la noticia de su podio en Mónaco. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gasly está siendo por tanto filosófico, pero sigue contento con lo que este podio representa para un equipo Alpine que pasó por un 2025 particularmente largo y difícil, tras elegir centrarse principalmente en 2026.

"Los puntos también son importantes", recordó sobre este resultado, que refuerza la quinta plaza del equipo francés entre los constructores. "No debemos olvidar que hace 12 meses, o incluso hace seis meses, estábamos en una posición muy diferente en Abu Dhabi."

"El año pasado fue muy largo. El coche no era competitivo y el equipo trabajó muy duro para darle la vuelta a la situación con esta nueva reglamentación. Hasta ahora este año, hemos conseguido sumar puntos en cada ronda."

"Es un buen momento, hay una buena dinámica. Estoy seguro de que traerá muchas cosas positivas y un buen ambiente dentro del equipo. Solo puede ser beneficioso para el futuro."

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