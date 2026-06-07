VIDEO: Leclerc choca y pierde el podio en el GP de Mónaco
Charles Leclerc quedó fuera del GP de Mónaco en la vuelta 65 tras culpar a los frenos de su Ferrari
Charles Leclerc se ha estrellado y ha abandonado el Gran Premio de Mónaco en la vuelta 65, provocando el segundo coche de seguridad de la carrera en las calles de Monte Carlo.
El héroe local se estrelló contra la barrera en la última curva mientras buscaba salir bien hacia la recta en la reanudación de la carrera, tras el accidente de Lance Stroll en la vuelta 60.
El piloto monegasco estalló por la radio del equipo después del accidente. "¡Ni siquiera voy a asumir la culpa! ¡Estos putos frenos!"
No se ha confirmado que el problema que sufrió Leclerc se debiera a los frenos. El asfalto del circuito está ahora bajo escrutinio.
Reaccionando al momento en Sky Sports F1, el ex piloto Martin Brundle dijo: "¡Ay, ay, ay, Charles! Leclerc está enfadado consigo mismo. Eso pone a Hadjar en el podio.
"Es casi una copia al carbón de lo de Stroll. Algo está pasando en ese trozo de asfalto. No puede culparse demasiado por esa."
Leclerc estaba en la lucha por su tercer podio del año. El piloto de Mercedes Kimi Antonelli y el compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, Lewis Hamilton, marchaban primero y segundo en el momento del accidente.
Después de que el Ferrari de Leclerc fuera retirado de la pista, se mostró la bandera roja y la carrera fue suspendida. Los pilotos restantes se alinearon en el carril rápido del pitlane mientras la FIA revisaba la superficie de la pista en la curva 19.
Leclerc se convirtió en el sexto piloto en retirarse o quedar fuera del Gran Premio de Mónaco, uniéndose a Max Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris y Lance Stroll.
VIDEO: Así fue el choque de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco
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