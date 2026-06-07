Antonelli gana un GP de Mónaco con choques y sanciones

Kimi Antonelli superó el drama de un Gran Premio de Mónaco que derivó en el caos en su tramo final para conseguir su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1, después de que los accidentes de Charles Leclerc y Lance Stroll en Antony Noghes provocaran una bandera roja y un sprint final de ocho vueltas.

Lo que había sido una carrera procesional se transformó por completo en el último cuarto de competencia cuando Stroll golpeó las barreras en la vuelta 60, provocando la salida del Auto de Seguridad.

Esto generó una intensa actividad en los boxes antes del reinicio en la vuelta 66, pero el accidente de Leclerc en la misma curva obligó a una nueva intervención del Safety Car y, poco después, a la bandera roja.

El responsable fue una capa de asfalto recientemente colocada en la entrada de la última curva, que se había deteriorado y había dejado restos de material sobre la línea ideal de carrera.

Sin embargo, ninguno de los dos pilotos coincidió en que esa fuera la causa de sus accidentes. Stroll señaló un problema con el freno motor, mientras que Leclerc responsabilizó a los frenos.

Después de que la FIA limpiara e inspeccionara la pista, la carrera se reanudó tras una interrupción de 40 minutos. Los pilotos debieron realizar una largada detenida, con Antonelli y Lewis Hamilton ocupando la primera fila.

A pesar de la reconocida capacidad de Ferrari para arrancar bien desde la grilla este año, Antonelli mantuvo la calma en medio del caos y cubrió la posición frente a Hamilton en la primera curva, una maniobra que terminó siendo decisiva.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El italiano de 19 años había liderado todas las vueltas disputadas hasta ese momento. Las expectativas de una batalla inicial entre el líder del campeonato y Max Verstappen, quien compartía la primera fila, desaparecieron de inmediato cuando el Red Bull del neerlandés tuvo problemas al largar, obligando a los pilotos que venían detrás a esquivarlo.

Esto dejó a los dos Ferrari, con Hamilton por delante de Leclerc, detrás de Antonelli. Sin embargo, el poleman escapó rápidamente y construyó una ventaja superior al segundo necesario para neutralizar cualquier intento de ataque del siete veces campeón del mundo.

La diferencia de Antonelli alcanzó los cinco segundos al término de la décima vuelta. Durante los diez giros siguientes, Hamilton logró reducir parcialmente la brecha, que llegó a bajar de los tres segundos mientras el italiano lidiaba con pilotos rezagados que se preparaban para quedar una vuelta abajo.

Pero una vez superado el tráfico y controladas las temperaturas de los frenos, Antonelli volvió a aumentar la ventaja a razón de más de un segundo por vuelta.

El piloto de Mercedes se mostró completamente sólido al frente de la competencia, manteniendo un ritmo imposible de igualar para Ferrari.

Tras realizar su parada en boxes a mitad de carrera, algunos giros después de que ambos Ferrari hubieran hecho la suya, Antonelli regresó a la pista con una ventaja de 17,3 segundos sobre Hamilton.

A partir de allí, todo parecía encaminado hacia una victoria cómoda. El único susto llegó cuando la unidad de potencia de su Mercedes sufrió una leve pérdida de rendimiento en la subida hacia Massenet, aunque el equipo identificó rápidamente el problema.

Sin embargo, el accidente de Stroll alteró el panorama al provocar el Auto de Seguridad, que eliminó la ventaja cercana a los 30 segundos que Antonelli había construido sobre Hamilton.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tras cinco vueltas detrás del Safety Car mientras se retiraba el Aston Martin accidentado, Antonelli parecía haber controlado nuevamente a Hamilton, aunque la carrera volvió a neutralizarse cuando Leclerc también chocó en la última curva.

En el reinicio definitivo, Antonelli mantuvo la calma y volvió a contener a Hamilton, quien no pudo seguir el ritmo del líder.

Hamilton había sido uno de varios pilotos sancionados por exceder la velocidad permitida en el pitlane, aunque pudo cumplir correctamente la penalización durante el período de Auto de Seguridad al montar neumáticos blandos.

Pierre Gasly cruzó la meta en el tercer lugar, pero el piloto de Alpine tenía dos penalizaciones de cinco segundos pendientes, ambas por exceso de velocidad en el pitlane, lo que elevó a Isack Hadjar al tercer lugar.

De todos modos, Hadjar sigue bajo investigación por una posible infracción durante el período de Safety Car, ya que aparentemente redujo demasiado la velocidad delante de George Russell y dejó más de diez longitudes de auto respecto al coche que tenía delante.

Oscar Piastri fue clasificado cuarto en un fin de semana complicado para McLaren, que debió retirar el coche de Lando Norris mientras el vigente campeón lidiaba con problemas en la batería.

Racing Bulls sumó una importante cantidad de puntos gracias a Liam Lawson y Arvid Lindblad. Este último ayudó a romper la estrategia de bloqueo de Williams para colocar ambos autos en zona de puntos y completó toda la carrera sin realizar una sola parada en boxes, ya que se benefició de la bandera roja para cambiar a neumáticos blandos antes del sprint final.

Gasly cayó al séptimo puesto por delante de Alex Albon y Esteban Ocon, mientras que una penalización de diez segundos aplicada a Nico Hulkenberg promovió a Sergio Pérez al top 10, otorgándole a Cadillac su primer punto en la Fórmula 1.

Sin embargo, el mexicano también quedó a la espera de la decisión de los comisarios sobre una posible falsa largada en el reinicio.

Pérez ya había cumplido anteriormente una sanción por ubicarse erróneamente en el cajón de partida que había quedado vacío tras la salida de Gabriel Bortoleto desde el pitlane.

Por su parte, Hulkenberg había golpeado a Carlos Sainz en la horquilla durante la primera vuelta tras el reinicio de la vuelta 71, enviando al piloto de Williams contra las barreras. La carrera de Sainz empeoró aún más cuando poco después fue tocado por Franco Colapinto en Portier.

El piloto argentino también había sido sancionado previamente por exceder el límite de velocidad en el pitlane y finalmente tuvo que conformarse con la 15° posición en la meta.

George Russell también vivió una tarde para el olvido. El piloto de Mercedes no cumplió correctamente una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane durante su segunda parada bajo Auto de Seguridad, ya que los mecánicos comenzaron a trabajar en el coche de inmediato en lugar de esperar el tiempo reglamentario.

Tras caer al cuarto lugar virtual luego de esa detención, sus opciones de sumar puntos quedaron prácticamente descartadas cuando recibió una penalización de drive-through por el error del equipo. Finalmente, cruzó la meta en la 13ª posición, detrás de Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto.