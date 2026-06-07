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Fórmula 1 GP de Mónaco

Antonelli gana un GP de Mónaco con choques y sanciones

Kimi Antonelli se llevó la victoria en un accidentado GP de Mónaco marcado por múltiples incidentes, sanciones, dos largadas y una bandera roja. Lewis Hamilton finalizó segundo e Isack Hadjar completó el podio, aunque quedó bajo investigación, al igual que Sergio Pérez, quien terminó décimo. Franco Colapinto fue 15°.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi Antonelli superó el drama de un Gran Premio de Mónaco que derivó en el caos en su tramo final para conseguir su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1, después de que los accidentes de Charles Leclerc y Lance Stroll en Antony Noghes provocaran una bandera roja y un sprint final de ocho vueltas.

Lo que había sido una carrera procesional se transformó por completo en el último cuarto de competencia cuando Stroll golpeó las barreras en la vuelta 60, provocando la salida del Auto de Seguridad.

Esto generó una intensa actividad en los boxes antes del reinicio en la vuelta 66, pero el accidente de Leclerc en la misma curva obligó a una nueva intervención del Safety Car y, poco después, a la bandera roja.

ACTUALIZACIÓN:

El responsable fue una capa de asfalto recientemente colocada en la entrada de la última curva, que se había deteriorado y había dejado restos de material sobre la línea ideal de carrera.

Sin embargo, ninguno de los dos pilotos coincidió en que esa fuera la causa de sus accidentes. Stroll señaló un problema con el freno motor, mientras que Leclerc responsabilizó a los frenos.

Después de que la FIA limpiara e inspeccionara la pista, la carrera se reanudó tras una interrupción de 40 minutos. Los pilotos debieron realizar una largada detenida, con Antonelli y Lewis Hamilton ocupando la primera fila.

A pesar de la reconocida capacidad de Ferrari para arrancar bien desde la grilla este año, Antonelli mantuvo la calma en medio del caos y cubrió la posición frente a Hamilton en la primera curva, una maniobra que terminó siendo decisiva.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El italiano de 19 años había liderado todas las vueltas disputadas hasta ese momento. Las expectativas de una batalla inicial entre el líder del campeonato y Max Verstappen, quien compartía la primera fila, desaparecieron de inmediato cuando el Red Bull del neerlandés tuvo problemas al largar, obligando a los pilotos que venían detrás a esquivarlo.

Esto dejó a los dos Ferrari, con Hamilton por delante de Leclerc, detrás de Antonelli. Sin embargo, el poleman escapó rápidamente y construyó una ventaja superior al segundo necesario para neutralizar cualquier intento de ataque del siete veces campeón del mundo.

La diferencia de Antonelli alcanzó los cinco segundos al término de la décima vuelta. Durante los diez giros siguientes, Hamilton logró reducir parcialmente la brecha, que llegó a bajar de los tres segundos mientras el italiano lidiaba con pilotos rezagados que se preparaban para quedar una vuelta abajo.

Pero una vez superado el tráfico y controladas las temperaturas de los frenos, Antonelli volvió a aumentar la ventaja a razón de más de un segundo por vuelta.

El piloto de Mercedes se mostró completamente sólido al frente de la competencia, manteniendo un ritmo imposible de igualar para Ferrari.

Tras realizar su parada en boxes a mitad de carrera, algunos giros después de que ambos Ferrari hubieran hecho la suya, Antonelli regresó a la pista con una ventaja de 17,3 segundos sobre Hamilton.

A partir de allí, todo parecía encaminado hacia una victoria cómoda. El único susto llegó cuando la unidad de potencia de su Mercedes sufrió una leve pérdida de rendimiento en la subida hacia Massenet, aunque el equipo identificó rápidamente el problema.

Sin embargo, el accidente de Stroll alteró el panorama al provocar el Auto de Seguridad, que eliminó la ventaja cercana a los 30 segundos que Antonelli había construido sobre Hamilton.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tras cinco vueltas detrás del Safety Car mientras se retiraba el Aston Martin accidentado, Antonelli parecía haber controlado nuevamente a Hamilton, aunque la carrera volvió a neutralizarse cuando Leclerc también chocó en la última curva.

En el reinicio definitivo, Antonelli mantuvo la calma y volvió a contener a Hamilton, quien no pudo seguir el ritmo del líder.

Hamilton había sido uno de varios pilotos sancionados por exceder la velocidad permitida en el pitlane, aunque pudo cumplir correctamente la penalización durante el período de Auto de Seguridad al montar neumáticos blandos.

Pierre Gasly cruzó la meta en el tercer lugar, pero el piloto de Alpine tenía dos penalizaciones de cinco segundos pendientes, ambas por exceso de velocidad en el pitlane, lo que elevó a Isack Hadjar al tercer lugar.

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De todos modos, Hadjar sigue bajo investigación por una posible infracción durante el período de Safety Car, ya que aparentemente redujo demasiado la velocidad delante de George Russell y dejó más de diez longitudes de auto respecto al coche que tenía delante.

Oscar Piastri fue clasificado cuarto en un fin de semana complicado para McLaren, que debió retirar el coche de Lando Norris mientras el vigente campeón lidiaba con problemas en la batería.

Racing Bulls sumó una importante cantidad de puntos gracias a Liam Lawson y Arvid Lindblad. Este último ayudó a romper la estrategia de bloqueo de Williams para colocar ambos autos en zona de puntos y completó toda la carrera sin realizar una sola parada en boxes, ya que se benefició de la bandera roja para cambiar a neumáticos blandos antes del sprint final.

Gasly cayó al séptimo puesto por delante de Alex Albon y Esteban Ocon, mientras que una penalización de diez segundos aplicada a Nico Hulkenberg promovió a Sergio Pérez al top 10, otorgándole a Cadillac su primer punto en la Fórmula 1.

Sin embargo, el mexicano también quedó a la espera de la decisión de los comisarios sobre una posible falsa largada en el reinicio.

Pérez ya había cumplido anteriormente una sanción por ubicarse erróneamente en el cajón de partida que había quedado vacío tras la salida de Gabriel Bortoleto desde el pitlane.

Por su parte, Hulkenberg había golpeado a Carlos Sainz en la horquilla durante la primera vuelta tras el reinicio de la vuelta 71, enviando al piloto de Williams contra las barreras. La carrera de Sainz empeoró aún más cuando poco después fue tocado por Franco Colapinto en Portier.

El piloto argentino también había sido sancionado previamente por exceder el límite de velocidad en el pitlane y finalmente tuvo que conformarse con la 15° posición en la meta.

George Russell también vivió una tarde para el olvido. El piloto de Mercedes no cumplió correctamente una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane durante su segunda parada bajo Auto de Seguridad, ya que los mecánicos comenzaron a trabajar en el coche de inmediato en lugar de esperar el tiempo reglamentario.

Tras caer al cuarto lugar virtual luego de esa detención, sus opciones de sumar puntos quedaron prácticamente descartadas cuando recibió una penalización de drive-through por el error del equipo. Finalmente, cruzó la meta en la 13ª posición, detrás de Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto.

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 78

2:23'31.243

108.814 4 25 Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

2:23'37.514

6.271 108.735 5 18 Ferrari Ferrari
3 France I. Hadjar Red Bull 6 78

+23.394

2:23'54.637

17.123 108.519 4 15 Red Bull Red Bull
4 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

2:23'55.504

0.867 108.508 5 12 McLaren Mercedes
5 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 78

+26.553

2:23'57.796

2.292 108.480 4 10 RB Red Bull
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 78

+29.010

2:24'00.253

2.457 108.449 4 8 RB Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 78

+30.369

2:24'01.612

1.359 108.432 4 6 Alpine Mercedes
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

2:24'04.656

3.044 108.394 5 4 Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas F1 31 78

+37.140

2:24'08.383

3.727 108.347 5 2 Haas Ferrari
10 Spain F. Alonso Aston Martin 14 78

+41.899

2:24'13.142

4.759 108.287 6 1 Aston Martin Honda
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

2:24'13.991

0.849 108.277 7 Audi Audi
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

2:24'14.596

0.605 108.269 5 Mercedes Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 78

+44.102

2:24'15.345

0.749 108.260 6 Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

2:24'20.207

4.862 108.199 5 Alpine Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 78

+49.153

2:24'20.396

0.189 108.322 6 Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 70

+8 Vueltas

2:13'32.889

8 Vueltas 104.946 5 Accidente Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

+14 Vueltas

1:25'42.849

6 Vueltas 149.497 3 Accidente Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 56

+22 Vueltas

1:15'16.761

8 Vueltas 148.942 1 Accidente Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

+35 Vueltas

56'36.709

13 Vueltas 152.078 1 Retirada McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 27

+51 Vueltas

36'57.098

16 Vueltas 146.297 2 Retirada Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

+63 Vueltas

21'03.117

12 Vueltas 142.661 2 Retirada Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 0

78 Laps

1 Retirada Red Bull Red Bull
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