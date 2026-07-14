Cómo la victoria podría ayudar “muchísimo” a Charles Leclerc en la F1 2026

Accidentes en Mónaco. Un fallo técnico en Barcelona. Un humilde octavo puesto en Austria. Charles Leclerc nunca había soportado una racha de forma tan pobre desde la complicada campaña de Formula 1 de 2020 de Ferrari, pero la puso fin de la mejor manera posible en Silverstone.

Leclerc tomó la delantera en la salida y dominó la carrera para lograr su primera victoria en un gran premio desde la ronda de Austin de 2024, aunque el desafío del líder del campeonato Kimi Antonelli se vio frustrado por un protector de rueda roto.

El contraste difícilmente podría haber sido más marcado. Por supuesto, fue aún más evidente debido al repunte de forma reciente de su compañero de equipo Lewis Hamilton —que el siete veces campeón del mundo atribuyó en parte a haber dejado de usar el simulador en Maranello— y a los propios problemas de Leclerc.

En Monaco, el héroe local culpó de su accidente cuando ocupaba la tercera posición a sus frenos —aunque el proveedor Brembo no estuvo de acuerdo— y sufrió otro choque por culpa propia en la clasificación de Barcelona antes de que un problema hidráulico lo dejara fuera de la carrera cuando marchaba sexto.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En el Red Bull Ring, Leclerc clasificó segundo, pero a Ferrari le faltó ritmo de carrera —al igual que al monegasco en comparación con su compañero de equipo— y acabó en un modesto octavo puesto bajo la bandera a cuadros.

Así que, para cuando la F1 llegó a Silverstone, se hablaba de que Leclerc necesitaba recuperarse, pero el jefe de equipo Fred Vasseur insiste en que el rendimiento de su piloto siempre se veía decente en los datos y que simplemente se vio obstaculizado por las circunstancias.

"Eso significa que no estás juntando las cosas, y los demás están sumando puntos, y tienes la sensación de que estás perdiendo un poco el rumbo de esto", dijo Vasseur después de la carrera. "Pero en términos de rendimiento, seguía siendo optimista con Charles, porque vimos en los datos que estaba ahí, siempre estaba ahí en las vueltas, y está dando sus frutos hoy, o este fin de semana".

La clave de la mejora de Leclerc fue el trabajo de puesta a punto y el cambio a los discos de freno Carbone Industrie que ya usaba Hamilton. Ahora, Vasseur cree que el regreso a la victoria del piloto de 28 años supondrá un impulso considerable en lo que respecta a su estado de ánimo.

"Creo que el resultado de hoy es el mejor impulso de confianza que puede tener de entrada", dijo el francés tras la carrera de Silverstone.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Como estamos desarrollando el coche desde el comienzo de la temporada, necesitamos reajustar la puesta a punto cada vez. Además [de eso], Charles tuvo un cambio de frenos hace un par de carreras. Tuvimos que remodelar un poco todo. Pero no era solo una cuestión de rendimiento, el rendimiento estaba ahí. Creo que era más una cuestión de confianza. Y esto le ayudará muchísimo hoy.

"Encontró la confianza de que cada paso de puesta a punto no supone una diferencia clara en términos de tiempo por vuelta, pero a veces les da confianza para empujar un poco más. Y para el ritmo de carrera es crucial que hoy haya sido muy constante durante toda la carrera. Si miras las primeras 20 vueltas, estuvo [a] una o dos décimas. Y fue clave para nosotros ganar la lucha con Antonelli".

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Leclerc no quiso profundizar en cómo exactamente se afinó la puesta a punto, explicando que eran "pequeños detalles que simplemente se adaptan un poco mejor a mi conducción en una fase particular de la curva". Esos ajustes específicos se hicieron después de la carrera sprint de Silverstone, donde Leclerc terminó quinto tras perder tres posiciones en la primera vuelta, y le dieron más confianza en el SF-26.

"Eso fue mucho mejor", continuó. "Estaba muy orgulloso del trabajo que hemos hecho al ver eso porque creo que este tipo de cambio no es realmente tan blanco o negro. No miras simplemente los datos y dices: 'Dios mío, bien, esto es lo que tenemos que cambiar'. Es intuición mezclada con sensaciones. Entonces fuimos a por ello y en realidad fue una dirección muy exitosa para mí. Estaba muy contento".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No solo contento, sino aliviado, después de que las semanas anteriores pusieran en duda su estatus antes irrefutable como el piloto de Ferrari con mejor rendimiento.

"Significa mucho", dijo Leclerc. "Significa mucho porque cuando las cosas se ponen difíciles —y esa es literalmente la situación en la que he estado en las últimas carreras— obviamente hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con narrativas que se crean, y nunca es un entorno agradable para trabajar".

Preguntado si eso lo impulsó a demostrar que estaban equivocados, sin embargo, reflexionó: "Bueno, no sé si me impulsa. Sinceramente, creo que cualquiera que diga eso mentiría. Creo que siempre que hay tanta negatividad alrededor, no es algo muy agradable de ver.

"Así que no, quiero decir, intentas cancelar el ruido tanto como sea posible. Intento no mirar mi teléfono y centrarme en lo que es relevante y también para tener la imagen correcta de la situación, porque se dicen cosas y pasas de héroe a villano, de villano a héroe, en como dos días en este deporte, y eso puede influir luego en la forma en que ves una situación.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Así que no, mi trabajo era realmente intentar cancelar ese ruido, no mirar nada, no escuchar nada. Y sé que no me convertí en un mal piloto de un día para otro. Era solo cuestión de encontrar esa sensación con el coche. Estos coches son muy específicos, son muy diferentes a la forma en que hemos estado conduciendo desde que empezamos a correr, y por eso lleva un poco más de tiempo acostumbrarse.

"Fui muy fuerte en la primera parte de la temporada, luego perdí un poco la sensación con el coche. Cambiamos bastantes cosas en el coche y me llevó un poco más de tiempo del que hubiera deseado volver al nivel que quería. Y además de eso, hemos tenido algunos problemas los domingos que me costaron bastantes puntos.

"Así que, en conjunto, no era una situación agradable en la que estar, pero estoy muy contento de salir de esta situación de esta manera.

"Sin embargo, todavía es el principio. Es solo una carrera y no debo dejarme llevar pensando que la guerra ha terminado. Quiero decir, la batalla con este coche ha sido bastante intensa recientemente y no puedo dar por sentado que ahora haya quedado atrás. Así que seguiré trabajando e intentaré conseguir esa sensación con más frecuencia de cara al futuro".

Spa-Francorchamps, donde Leclerc logró su primera victoria en Formula 1 en un fin de semana sombrío en 2019, será una primera oportunidad para confirmar si su regreso a la forma es genuino.

Información adicional de Filip Cleeren