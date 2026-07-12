Hamilton pide una menor dependencia del software en la F1 mientras destaca una "frustración real"
Lewis Hamilton ha criticado la dependencia de la Formula 1 de softwares complejos y sistemas de gestión de energía.
Lewis Hamilton ha expresado su frustración por la creciente dependencia de la Fórmula 1 del software, argumentando que los pilotos están siendo penalizados injustamente por complejos sistemas de gestión de energía en lugar de ser recompensados por la velocidad pura.
Hablando con Neil deGrasse Tyson en el podcast StarTalk durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, el siete veces campeón arrojó luz sobre los desafíos que plantean los reglamentos técnicos de la serie.
"Es realmente difícil para los aficionados entenderlo por completo, y es difícil para nosotros entenderlo porque el objetivo final cuando conduces un coche de Fórmula 1 es llevar el coche al límite", explicó el piloto de Ferrari.
"Cuanto más rápido tomes una curva, con suerte deberías mejorar tu tiempo en comparación con los demás. Y ahora mismo, con lo que tenemos, como tenemos una cantidad limitada de batería, cuando estás sin potencia, estás cargando la batería; cuando estás con potencia, estás usando potencia."
Sin embargo, debido a la capacidad limitada de la batería y a la necesidad de cargarla, los pilotos se enfrentan a escenarios contraintuitivos.
"Tenemos menos carga este año porque quitaron el MGU-H que teníamos el año pasado, lo cual es demasiado confuso. Así que, básicamente, si tomas la parte de alta velocidad rápido, si estás más comprometido y asumes más riesgo y vas más rápido por una curva, te penalizan después porque no cargas lo suficiente."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Madring
Añadió: "Como ayer, estaba perdiendo tres décimas de segundo solo porque el software no estaba haciendo su trabajo. No lo supe hasta que volví con mis ingenieros. Yo estaba como: 'Lo siento, soy lento', y ellos como: 'No eres lento, el software no estaba funcionando'. Así que eso es una verdadera frustración porque antes no tenían eso. Necesitamos menos."
Tras las primeras nueve rondas de la temporada 2026, Hamilton ocupa el tercer lugar en el campeonato de pilotos, por detrás del líder Kimi Antonelli y del compañero de equipo del italiano en Mercedes, George Russell.
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