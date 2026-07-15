Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

James Vowles, director del equipo Williams, cree que los retrasos en la producción que sufrió la escudería de Grove durante el invierno y el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 podrían resultar, en última instancia, "una de las mejores cosas" que le hayan sucedido al equipo.

En una entrevista en directo en el Festival de la Velocidad de Goodwood, durante un episodio del podcast Up To Speed, Vowles habló abiertamente sobre la dura realidad de la transformación del equipo británico. Refiriéndose a la posición actual del equipo —octavo en el campeonato de constructores tras las primeras nueve carreras—, Vowles detalló cómo un invierno con grandes interrupciones comprometió seriamente su buen comienzo de temporada.

"No creo que la gente sea dura. La gente quiere, como yo, como todos queremos, que Williams vuelva a estar en la cima. Tenemos que recordar que somos independientes. Así que hacemos esto por nuestra afición y porque disfrutamos de las carreras", explicó Vowles.

Eso conlleva apoyo, pero también frustración cuando no estamos donde deberíamos estar. La clave está en que Williams tiene un legado increíble, pero para nosotros no es más que una motivación emocional. No podemos confiarnos en ello.

"Probablemente, durante unos 20 años, simplemente no se realizó la inversión necesaria. Y lo que estamos haciendo ahora es recuperar todo eso y asegurarnos de tener un equipo capaz de ascender en la parrilla, ganar carreras y, finalmente, campeonatos. Y hay pequeños detalles que no han salido como esperábamos durante el invierno.

"Francamente, no parece gran cosa, pero perdimos unas dos semanas. Y cuando pierdes dos semanas, empiezas a quedarte muy atrás".

Alexander Albon, Williams Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Pero en lugar de ver el retraso como algo totalmente negativo, Vowles insistió en que sirvió como catalizador para reformas estructurales que de otro modo se habrían evitado.

"Ahora está solucionado. De hecho, creo que es una de las mejores cosas que nos podían pasar", añadió. "A menudo, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y, francamente, ahí es donde nos encontramos ahora mismo. Y nos ha permitido realizar bastantes cambios que no estoy seguro de que hubiéramos hecho de otra manera. Y estamos incorporando a gente y sistemas realmente excelentes.

"Es un panorama extraño en la Fórmula 1. El límite de costes es algo fantástico. Creo firmemente en él, y es la razón del éxito de este deporte. Pero también supone un obstáculo cuando llevas 20 años sin estar del todo en el lugar adecuado." Eso lo fija.

"Así que lo que estamos intentando hacer ahora mismo es cambiar eso al mismo tiempo que construimos un coche y nos aseguramos de competir en pista. No hemos encontrado el equilibrio perfecto este año, pero tengo muchísima confianza en que lo solucionaremos en el futuro."