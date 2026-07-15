Por qué menos potencia es en realidad mejor para NASCAR en los superspeedways

NASCAR anunció un nuevo reglamento para la carrera de Daytona de este verano, cuyo objetivo es mejorar los adelantamientos y reducir la dependencia de los coches del ahorro de combustible como estrategia. Sin embargo, muchos aficionados están indignados porque implica una reducción de potencia. Los motores actuales, con especificaciones para superóvalos, producen 510 caballos de fuerza con un espaciador cónico de 0,89 pulgadas, y ahora se reducirán a 465 caballos con el uso de un espaciador cónico de 0,84 pulgadas.

Puede parecer contradictorio reducir la potencia si se busca facilitar los adelantamientos, pero las carreras en superóvalos tienen un conjunto único de componentes que dependen en gran medida unos de otros. La razón por la que estos coches tienen actualmente tanta resistencia aerodinámica y carga aerodinámica se debe a la elección del motor. En generaciones anteriores de la NASCAR Cup, existían motores con menor potencia diseñados específicamente para las carreras en superóvalos, lo que permitía a NASCAR crear paquetes aerodinámicos con menor carga aerodinámica y resistencia. La llegada de las carreras monomarca con el coche Next Gen significó que había menos opciones de motores y que ya no estaba disponible una opción de motor de menor potencia, por lo que lo único que NASCAR podía hacer para frenar los coches lo suficiente como para reducir la posibilidad de vuelcos era añadir más carga aerodinámica y resistencia en forma de un gran alerón y aerodinámica en la parte inferior de la carrocería.

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Chris Graythen - Getty Images

La reducción de la potencia del motor mediante el uso de un espaciador cónico con una abertura más pequeña permite ahora a NASCAR intentar replicar un paquete aerodinámico más similar al de generaciones anteriores de autos y que debería acercarse al estilo de los populares autos de la Serie O'Reilly que compiten los sábados.

Los aficionados decepcionados con los 465 caballos de fuerza de los autos de la Copa en este nuevo paquete probablemente cambiarán de opinión al saber que los autos de la Serie O'Reilly producen alrededor de 410 caballos de fuerza en su configuración actual para superóvalos. Los paquetes de motor anteriores para el auto de sexta generación se situaban justo entre esos dos, con 450 caballos de fuerza.

Estas combinaciones de motor y aerodinámica son bien conocidas, y en 2021, vimos una diferencia de alrededor de 9 mph entre un auto en grupo y uno que corría solo en Daytona. En las 500 Millas de Daytona de este año, esa diferencia superó las 13 mph. Los cambios para la carrera de verano de Daytona buscan reducir esa diferencia a alrededor de 10 u 11 millas por hora. Es probable que esto se vea favorecido por cambios en la transmisión, además de las modificaciones en el motor y la aerodinámica ya anunciadas.

Las relaciones de transmisión actuales no son óptimas para un auto que se escapa del grupo, ya que a menudo alcanza revoluciones tan altas que supera el punto máximo de potencia del motor. NASCAR pretende introducir una nueva relación de transmisión con la actualización para Daytona, que permitirá a los autos que se escapan del grupo mantenerse en el punto máximo de potencia durante más tiempo para poder completar los adelantamientos.

Ryan Blaney, Team Penske Ford Photo by: Sean Gardner / Getty Images

El resumen de los cambios previstos incluye:

- Reducción del alerón de 7 a 4 pulgadas

- Modificación de la aerodinámica de los bajos para compensar la reducción del alerón

- Reducción de la potencia del motor de 510 CV a 465 CV

- Cambio en la relación de transmisión para optimizar la curva de potencia

Todos estos cambios se pueden realizar de forma gradual, por lo que ninguno puede implementarse de forma independiente. Para reducir el alerón, también es necesario modificar los difusores para equilibrar la aerodinámica de los bajos con la de los techos. Para que estos cambios permitan que los coches compitan con seguridad, es preciso reducir la potencia. El cambio en la relación de transmisión es una ventaja adicional que ayuda a los coches a acelerar mejor una vez que se separan del grupo. Todos estos cambios deberían incentivar a los competidores a intentar adelantar en lugar de ahorrar combustible, lo que debería generar emoción y adelantamientos similares a los que vimos en Atlanta hace unos días.