Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de España

VIDEO: Ferrari muestra una vuelta al Madring con cámara onboard

Ferrari publicó un video de su prueba privada en el circuito del Madring, que permite descubrir el trazado que será escenario del Gran Premio de España en septiembre.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Ambiente de Madring

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Ambiente de Madring

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Ambiente de Madring

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del test de Ferrari en el Madring

10

A dos meses de la primera carrera en el trazado semiurbano de Madrid, Ferrari ha presentado un video que muestra a Lewis Hamilton y Charles Leclerc rodando para descubrir la pista durante la jornada de pruebas llevada a cabo la semana pasada por la Scuderia en este circuito totalmente nuevo.

El Madring recibirá del 11 al 13 de septiembre próximos el 56º Gran Premio de España de la historia de la Fórmula 1. Esta pista, inédita en el calendario, tiene 5,4 km de longitud y contará con 22 curvas, serpenteando alrededor de las instalaciones de IFEMA, una entidad encargada de la organización de ferias o congresos en la capital española.

Aprovechando astutamente una de sus dos jornadas de filmación promocional disponibles, Ferrari invitó a sus pilotos a un primer rodaje limitado pero no exento de interés en una pista que se acerca ya a su fase de finalización. La ocasión permitió, a través de un video publicado por la escudería italiana en las redes sociales, descubrir cómo será este circuito que se anuncia especialmente exigente y técnico.

 

Se trata de un montaje que alterna tomas de las vueltas realizadas por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero que permite evidentemente reconocer algunos tramos que serán observados de cerca cuando la competición comience en tierras madrileñas. Es especialmente el caso de la interminable curva a derechas con peralte que constituye el Monumental (curva 12), que se puede ver a partir de los 50 segundos del video que aparece aquí arriba.

Mientras tanto, los trabajos continúan en los alrededores, especialmente en la zona de las gradas, las infraestructuras periféricas y las vías de acceso, con las pruebas de F3 que se celebrarán allí en agosto como primera cita importante para el circuito.

Como recordatorio, el rodaje de Ferrari se enmarcaba en lo que el reglamento califica de "evento promocional", imponiendo un límite máximo de 200 km de rodaje con neumáticos de demostración suministrados por Pirelli.

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo El piloto de 16 años que trabaja con Cadillac en su simulador de F1
Artículo siguiente Checo Pérez explica los desafíos que enfrentará Cadillac en Spa

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

A 75 años de la primera victoria de Ferrari en la F1 con José Froilán González en un duelo 100% argentino

Fórmula 1
Fórmula 1
A 75 años de la primera victoria de Ferrari en la F1 con José Froilán González en un duelo 100% argentino

La sanción a Antonelli y la pole de Russell: la F1 llevada al absurdo

Fórmula 1
Fórmula 1
La sanción a Antonelli y la pole de Russell: la F1 llevada al absurdo

Norris admite que el cuarto puesto en Silverstone no refleja los problemas de McLaren en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Norris admite que el cuarto puesto en Silverstone no refleja los problemas de McLaren en 2026
More from
Lewis Hamilton

Hamilton denuncia una F1 atrapada por el software: “No eres lento, falló el sistema”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton denuncia una F1 atrapada por el software: “No eres lento, falló el sistema”

Button identifica la clave detrás del resurgimiento de Lewis Hamilton en Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Button identifica la clave detrás del resurgimiento de Lewis Hamilton en Ferrari

Los cambios que piensa Ferrari para mantener un nivel ganador en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Los cambios que piensa Ferrari para mantener un nivel ganador en Spa
More from
Ferrari

Ferrari puede tener opciones por el título si Mercedes sigue fallando, avisa Davidson

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Ferrari puede tener opciones por el título si Mercedes sigue fallando, avisa Davidson

Por qué los equipos de F1 con dificultades no pueden seguir el agresivo plan de mejoras de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué los equipos de F1 con dificultades no pueden seguir el agresivo plan de mejoras de Ferrari

Por qué la mano firme de Vasseur es justo lo que necesita ahora una Ferrari tan apasionada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué la mano firme de Vasseur es justo lo que necesita ahora una Ferrari tan apasionada

Últimas noticias

Checo Pérez explica los desafíos que enfrentará Cadillac en Spa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Checo Pérez explica los desafíos que enfrentará Cadillac en Spa

VIDEO: Ferrari muestra una vuelta al Madring con cámara onboard

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
VIDEO: Ferrari muestra una vuelta al Madring con cámara onboard

El piloto de 16 años que trabaja con Cadillac en su simulador de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
El piloto de 16 años que trabaja con Cadillac en su simulador de F1

A 75 años de la primera victoria de Ferrari en la F1 con José Froilán González en un duelo 100% argentino

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
A 75 años de la primera victoria de Ferrari en la F1 con José Froilán González en un duelo 100% argentino