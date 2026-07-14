VIDEO: Ferrari muestra una vuelta al Madring con cámara onboard

A dos meses de la primera carrera en el trazado semiurbano de Madrid, Ferrari ha presentado un video que muestra a Lewis Hamilton y Charles Leclerc rodando para descubrir la pista durante la jornada de pruebas llevada a cabo la semana pasada por la Scuderia en este circuito totalmente nuevo.

El Madring recibirá del 11 al 13 de septiembre próximos el 56º Gran Premio de España de la historia de la Fórmula 1. Esta pista, inédita en el calendario, tiene 5,4 km de longitud y contará con 22 curvas, serpenteando alrededor de las instalaciones de IFEMA, una entidad encargada de la organización de ferias o congresos en la capital española.

Aprovechando astutamente una de sus dos jornadas de filmación promocional disponibles, Ferrari invitó a sus pilotos a un primer rodaje limitado pero no exento de interés en una pista que se acerca ya a su fase de finalización. La ocasión permitió, a través de un video publicado por la escudería italiana en las redes sociales, descubrir cómo será este circuito que se anuncia especialmente exigente y técnico.

Se trata de un montaje que alterna tomas de las vueltas realizadas por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero que permite evidentemente reconocer algunos tramos que serán observados de cerca cuando la competición comience en tierras madrileñas. Es especialmente el caso de la interminable curva a derechas con peralte que constituye el Monumental (curva 12), que se puede ver a partir de los 50 segundos del video que aparece aquí arriba.

Mientras tanto, los trabajos continúan en los alrededores, especialmente en la zona de las gradas, las infraestructuras periféricas y las vías de acceso, con las pruebas de F3 que se celebrarán allí en agosto como primera cita importante para el circuito.

Como recordatorio, el rodaje de Ferrari se enmarcaba en lo que el reglamento califica de "evento promocional", imponiendo un límite máximo de 200 km de rodaje con neumáticos de demostración suministrados por Pirelli.