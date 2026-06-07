Max Verstappen revela la causa de su sorprendente retiro en Mónaco

Max Verstappen dice que el motor de su Red Bull "simplemente murió" al inicio del Gran Premio de Mónaco, lo que le causó un abandono temprano.

Verstappen y Red Bull desafiaron las expectativas al luchar por la pole en el circuito urbano de Mónaco, con el cuatro veces campeón del mundo superando a ambos pilotos de Ferrari antes de ser superado por la pole por Mercedes y Kimi Antonelli.

Pero la tarde del domingo del neerlandés en el Principado duró poco, ya que se quedó parado en la salida, desviándose para evitar ser chocado por el pelotón perseguidor. "Sí, genial. Completamente ****. Chicos, ¿qué demonios, hombre?", dijo por radio un Verstappen frustrado.

Después de volver a ponerse en marcha, Verstappen se vio obligado a llevar su Red Bull de vuelta al garaje para un abandono en la vuelta 1.

Explicando sus problemas después del retiro, Verstappen dijo que ya había tenido preocupaciones con el motor en la vuelta de formación, por lo que quedarse parado en la salida no lo tomó completamente por sorpresa.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Ya la vuelta de formación no iba muy bien y después de eso la fase previa a la salida fue terrible", declaró Verstappen a Sky Sports F1. "Simplemente no había consistencia y luego el motor simplemente murió. Solo recuperé un poco de potencia después de la primera curva y luego el motor sonaba realmente horrible. No podía ir a fondo, así que lo llevamos de vuelta (al garaje) y eso fue todo."

La F1 cruza la frontera hacia España la próxima semana para el Gran Premio de Barcelona, que Verstappen cree que será una prueba mucho mejor del progreso de las mejoras de Red Bull en las últimas semanas.

"Es una pista completamente diferente, así que será una buena prueba para ver si de verdad dimos un paso adelante adecuado o no, porque allí todo gira en torno a la alta velocidad y el rendimiento aerodinámico", añadió. "Así que será un fin de semana interesante."