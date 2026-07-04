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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en la carrera sprint de Silverstone

Franco Colapinto protagonizó una enorme salida para poner en marcha la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y avanzó al top 10 en el inicio.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Erik Junius

Franco Colapinto movió muy bien en el inicio de la carrera sprint de la Fórmula 1 disputada el sábado en el circuito de Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto argentino había clasificado 14° el viernes en una sesión donde no se mostró nada cómodo con su monoplaza, pero pudo recuperar terreno con un gran avance en los metros iniciales de la carrera sprint.

Colapinto llegó a colocarse en el noveno lugar durante el transcurso de la primera vuelta, antes de acomodarse 11° en el orden.

Luego mantuvo detrás durante varios giros al Red Bull de Isack Hadjar, hasta que el francés lo pudo superar en el octavo giro de la competencia.

Desde allí, Colapinto se mantuvo en la 12° posición acercándose a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y recibió la bandera a cuadros a menos de un segundo de francés.

También lee:

VIDEO: la salida de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña

 

 

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