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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Así queda el campeonato de F1 2026 tras la sprint de Silverstone: ventaja de Antonelli

Repasa las posiciones completas del campeonato de pilotos y de constructores luego de disputarse la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

También lee:

Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone

Pos Piloto Puntos
1 A. AntonelliMercedes 179
2 G. RussellMercedes 136
3 L. HamiltonFerrari 132
4 L. NorrisMcLaren 85
5 C. LeclercFerrari 83
6 O. PiastriMcLaren 82
7 M. VerstappenRed Bull 76
8 I. HadjarRed Bull 42
9 P. GaslyAlpine 41
10 L. LawsonRacing Bulls 31
11 O. BearmanHaas F1 18
12 F. ColapintoAlpine 16
13 A. LindbladRacing Bulls 14
14 C. SainzWilliams 6
15 A. AlbonWilliams 5
16 E. OconHaas F1 3
17 G. BortoletoAudi 2
18 F. AlonsoAston Martin 1
19 N. HulkenbergAudi  
20 V. BottasCadillac  
21 S. PérezCadillac  
22 L. StrollAston Martin  

Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 315
2 Ferrari 215
3 McLaren 167
4 Red Bull 118
5 Alpine 57
6 Racing Bulls 45
7 Haas F1 21
8 Williams 11
9 Audi 2
10 Aston Martin 1
11 Cadillac  

 

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