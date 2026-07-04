Así queda el campeonato de F1 2026 tras la sprint de Silverstone: ventaja de Antonelli
Repasa las posiciones completas del campeonato de pilotos y de constructores luego de disputarse la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|179
|2
|G. RussellMercedes
|136
|3
|L. HamiltonFerrari
|132
|4
|L. NorrisMcLaren
|85
|5
|C. LeclercFerrari
|83
|6
|O. PiastriMcLaren
|82
|7
|M. VerstappenRed Bull
|76
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|31
|11
|O. BearmanHaas F1
|18
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|14
|C. SainzWilliams
|6
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|16
|E. OconHaas F1
|3
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|19
|N. HulkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac
|21
|S. PérezCadillac
|22
|L. StrollAston Martin
Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|315
|2
|Ferrari
|215
|3
|McLaren
|167
|4
|Red Bull
|118
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|45
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
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