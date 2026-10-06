Alonso podría regresar al Rally Dakar en 2027

Fernando Alonso podría regresar a competir en la edición de 2027 del Rally Dakar, con un coche de la categoría principal, T1+.

De acuerdo con el sitio español SoyMotor, Alonso utilizará un Dacia administrado por Prodrive, modificado externamente como un Aston Martin, su actual equipo en la F1.

El pasado jueves, día de medios del GP de Bahréin en Malasia, el español ya había insinuado una posible participación en nuevas categorías. "Quizás haya más sorpresas en las próximas semanas. Hay cosas que la gente probablemente considera imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible”, dijo el jueves en el día de medios.

Alonso ya participó en el Rally Dakar en 2020 y, en aquella ocasión, terminó en la 13ª posición, pilotando un Toyota Hilux y teniendo como copiloto a Marc Coma, pentacampeón en motos.

El año que viene estaría a bordo de un T1+, la categoría principal. Coma es el actual director del Rally de Marruecos y no compite desde hace algún tiempo en la categoría, pero, según SoyMotor, es la principal elección del bicampeón de F1 para acompañarlo nuevamente en esta aventura.

También de acuerdo con el sitio español, el ingeniero de Alonso en la primera prueba será Daniel Gratacós, que posee amplia experiencia y prestigio tanto en las pistas — fue ingeniero de Carlos Sainz en la Fórmula Renault — como en el Dakar, donde recientemente trabajó con Nasser Al-Attiyah en el Dacia que ahora sería transformado en Aston Martin para Fernando Alonso.