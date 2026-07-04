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Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Antonelli adelanta a Hamilton para ganar la sprint en Silverstone; Colapinto es 12° y Checo Pérez recibe una sanción

Kimi Antonelli se impuso ante Lewis Hamilton en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. Franco Colapinto finalizó 12° y Checo Pérez fue último tras un contacto con Fernando Alonso que le valió una penalización.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli obtuvo el triunfo el sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña para ampliar su ventaja al frente del campeonato de pilotos de F1 2026.

El piloto italiano arrancó segundo y se mantuvo detrás de Lewis Hamilton hasta que finalmente lo adelantó en la segunda mitad de la competencia antes de encaminarse a la victoria con 2s745 sobre el británico.

Lando Norris finalizó tercero, a casi diez segundos del ganador, seguido de George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen. Oscar Piastri fue séptimo y Liam Lawson se llevó el último punto de la carrera.

Franco Colapinto avanzó del 14° lugar al top 10 en el inicio, pero no pudo sostenerse allí y fue 12°, justo detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

Sergio Pérez tuvo un contacto con Fernando Alonso en el inicio de la carrera que le dejó daños en el alerón delantero, lo que lo obligó a pasar por los pits. También recibió diez segundos de sanción de los comisarios y terminó 22°.

Así se desarrolló la carrera sprint del GP de Gran Bretaña:

Antonelli se puso a la par de Hamilton en el inicio de la carrera, pero el piloto de Ferrari logró mantener el primer puesto en la primera curva, mientras los McLaren avanzaban al tercer y cuarto lugar con Lando Norris y Oscar Piastri.

Más atrás, los Alpine protagonizaban un gran avance, con Pierre Gasly colocándose octavo y Colapinto noveno tras iniciar desde esa misma posición, antes de caer finalmente al 11° lugar durante la vuelta inicial.

Checo Pérez tuvo un contacto con el Aston Martin de Fernando Alonso, lo que obligó al mexicano a pasar por los pits para reemplazar el alerón delantero, dejándolo 22° y último en el clasificador. Posteriormente, Pérez recibió una penalización de diez segundos por la maniobra.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

George Russell avanzó hasta el tercer puesto al superar a ambos McLaren, pero luego Norris recuperó esa posición en un agitado inicio de carrera, que también vio a Max Verstappen superar al piloto de Mercedes.

Cumplidas tres de las 17 vueltas previstas para la carrera sprint, Hamilton lideraba con casi un segundo de ventaja sobre Antonelli, mientras que la diferencia con el resto crecía hasta los cuatro segundos, ya que detrás de ellos continuaba una encarnizada batalla debido a la dificultad para gestionar la energía en el circuito de Silverstone.

Colapinto mantuvo al Red Bull de Isack Hadjar detrás durante varias vueltas, hasta que el francés finalmente logró adelantarlo en el sexto giro, dejando al argentino 12° en el clasificador, dos posiciones por detrás de su compañero Gasly, quien, a su vez, había sido superado por los dos Racing Bulls.

Antonelli comenzó a atacar a Hamilton, lo que obligó al siete veces campeón del mundo a defenderse hasta quedarse sin batería en la recta del Hangar, situación que permitió al italiano superarlo con facilidad para tomar el liderato de la carrera.

Mientras uno de los Mercedes avanzaba, el otro luchaba con Verstappen por la cuarta posición y también con Charles Leclerc, al tiempo que Norris consolidaba el tercer lugar aprovechando esa batalla.

Colapinto mostraba un mejor ritmo que Gasly en la segunda mitad de la carrera, lo que le permitía al argentino acercarse a un segundo del francés en el duelo interno de Alpine, mientras se alejaba del Audi de Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Cumplidas 12 vueltas, Antonelli lideraba con un segundo y medio de ventaja sobre Hamilton, quien a su vez mantenía a Norris a más de cinco segundos. Russell, a tres segundos del campeón reinante, todavía debía preocuparse por Leclerc, mientras que Verstappen perdía contacto con ese grupo y debía conformarse con el sexto lugar.

Colapinto perdió algo de ritmo en la parte final de la sprint y vio cómo Gasly se alejaba, mientras Hulkenberg comenzaba a acercarse.

No hubo cambios al frente en las últimas vueltas y Antonelli finalmente se llevó la victoria por delante de Hamilton, seguidos de Norris, Russell, Leclerc y Verstappen, mientras que Piastri y Lawson completaron las posiciones que otorgaron puntos.

Colapinto terminó la carrera con mejor velocidad que Gasly, lo que le permitió llegar 12° a solo siete décimas de su compañero, con una diferencia similar por delante de Hulkenberg.

Checo Pérez completó la competencia en la 22° y última posición.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

-

8 Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

2.745 7 Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

7.038 6 McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

0.856 5 Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

1.981 4 Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 17

+16.550

16.550

3.930 3 Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

1.001 2 McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

30.233

12.682 1 RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull 6 17

+30.953

30.953

0.720 Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

35.110

4.157 RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

5.163 Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

0.753 Alpine Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

0.654 Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

0.819 Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 17

+45.784

45.784

3.285 Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 31 17

+49.810

49.810

4.026 Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Williams 55 17

+50.379

50.379

0.569 Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

0.378 Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 17

+1'15.117

1'15.117

24.360 Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 17

+1'31.872

1'31.872

16.755 Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 16

1 lap

1 Aston Martin Honda
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 16

1 lap

1 Cadillac Ferrari
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