VIDEO: Accidente de Franco Colapinto causa bandera roja en la FP2 de Hungría
El argentino tuvo una salida de pista en la segunda práctica libre del GP de Hungría y terminó contra las barreras.
Franco Colapinto sufrió un accidente el viernes en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría que se disputa en el circuito de Hungaroring.
El piloto de 23 años se encontraba en su primera vuelta rápida con neumáticos blandos cuando perdió el control del Alpine A526 al entrar en la última curva del trazado y fue a golpear contra las barreras con la parte trasera del coche.
Colapinto se había perdido la primera práctica libre para dejarle la conducción de su monoplaza a Paul Aron, piloto de reserva del equipo, por lo que ahora enfrentará el resto del fin de semana con pocas vueltas disputadas. El sábado tendrá el último entrenamiento previo a la clasificación.
Antes del accidente, el argentino había completado 11 vueltas con un mejor tiempo de 1m22s531 obtenido con neumáticos medios, lo que lo dejó 21° en el clasificador, último entre quienes tomaron parte de la sesión, ya que Lance Stroll no salió a pista tras el fallo en la suspensión que tuvo en la FP1.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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