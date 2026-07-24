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Fórmula 1 GP de Hungría

Colapinto explica su accidente en Hungría: "No fue un buen día"

El piloto argentino chocó durante la segunda práctica del viernes en el GP de Hungría y provocó una bandera roja.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Lando Norris, McLaren

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

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Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Como Crawford, el box del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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George Russell, Mercedes

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos de los coches Aston Martin

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos del coche de Red Bull

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Detalles técnicos del coche McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

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Frederik Vesti, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Paul Aron, Alpine

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Colton Herta, Cadillac Racing

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
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Franco Colapinto tuvo un viernes para el olvido en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 al terminar contra las barreras durante su simulacro de clasificación en la segunda práctica libre.

El piloto argentino había cedido su Alpine a Paul Aron en la primera práctica libre, por lo que recién tuvo su primer contacto con el A526 en la FP2. Sin embargo, su jornada terminó prematuramente al sufrir un accidente.

Colapinto perdió el control de la parte trasera de su monoplaza en el ingreso a la última curva y terminó impactando contra las barreras de neumáticos, provocando una bandera roja cuando apenas se habían disputado poco más de 20 minutos de la sesión.

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El incidente limitó significativamente su trabajo, ya que finalizó el viernes con apenas 11 vueltas completadas y sin la posibilidad de completar un simulacro de clasificación ni de participar en las tandas largas que los equipos y pilotos aprovecharon para preparar la carrera del domingo.

Tras la sesión, Colapinto reconoció que la falta de rodaje complicó su adaptación a un coche que considera especialmente difícil de conducir en las condiciones que presentó el viernes el circuito de Hungaroring.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Fue un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con la baja carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de conducir. En un circuito como este, con muy poco agarre, todo se vuelve bastante complicado", explicó el argentino.

La ausencia en la FP1 dejó a Colapinto con muy poco tiempo para encontrar ritmo antes de montar los neumáticos blandos.

"Perdimos la sesión de la mañana, así que eso no fue lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche contra las barreras de neumáticos. No fue un buen día ni el comienzo que esperábamos", admitió.

Pese al revés, el argentino confía en que el equipo pueda recuperar parte del terreno perdido antes de la clasificación.

"Perdimos mucho tiempo en pista, así que ahora debemos centrarnos en lo que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Obviamente no tenemos muchos datos, pero creo que todavía podemos trabajar en ello e intentar poner el coche en una ventana de funcionamiento mejor para mañana", concluyó.

Colapinto terminó 21° en la clasificación de la segunda práctica libre, únicamente por delante de Lance Stroll, quien no pudo participar en la sesión debido a que Aston Martin no logró reparar a tiempo la falla en la suspensión que sufrió el canadiense durante la FP1. Mientras tanto, Pierre Gasly concluyó 14°, a dos segundos del mejor tiempo marcado por Lewis Hamilton, con Ferrari.

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