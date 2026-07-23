Colapinto y su futuro en Alpine: “Creo que la prensa sabe más con todo lo que publican”

La Fórmula 1 se encuentra en el Hungaroring para disputar este fin de semana la última carrera antes del receso de verano, un momento del año en el que se intensifican los rumores en torno al mercado de pilotos para la próxima temporada, mientras los equipos definen sus alineaciones.

Al no tener todavía un contrato definido para 2027, Colapinto ha sido objeto de especulaciones sobre lo que pueda ocurrir con su futuro en Alpine en una temporada en la que el argentino se ha destacado al sumar puntos en seis de los diez grandes premios disputados hasta ahora.

Se entiende que Colapinto ha hecho lo suficiente para ganarse su continuidad en Alpine de cara al próximo año, aunque todavía no está claro cuándo llegará una definición. Como antecedente, el equipo anunció la renovación del piloto de Pilar para esta temporada durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, en noviembre.

"No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea", respondió Colapinto al ser consultado en la conferencia de prensa del Gran Premio de Hungría sobre cuándo se decidirá su futuro en la Fórmula 1.

"Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo".

Al continuar su respuesta, el piloto de 23 años dejó un mensaje para los medios con un dejo de ironía.

"Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", lanzó.

"Algunas mejoras no funcionaron como esperábamos"

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mientras tanto, Alpine busca aferrarse a la quinta posición en el campeonato de constructores tras verse superado en las últimas carreras por Racing Bulls y Audi, lo que dejó al equipo de Faenza igualado en puntos con la escudería de Enstone.

Alpine ha tenido hasta ahora un desarrollo limitado durante el año, ya que se encuentra enfocado en un paquete de actualizaciones que estrenará en Zandvoort, a la vuelta del receso. Colapinto señaló que algunos de los elementos incorporados hasta el momento no funcionaron como el equipo esperaba.

"Creo que Racing Bulls trajo más mejoras que nosotros y ha estado desarrollando de una mejor manera. Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos".

"Equipos como Racing Bulls y Audi trajeron muchas cosas durante el año y mejoraron mucho el coche. Tenemos algunas novedades por llegar, pero desafortunadamente no será este fin de semana".

"Sí mejoramos ligeramente el coche, pero creo que fuimos algo superados en desarrollo y ya no estamos en la misma posición en la que estábamos en Miami, Canadá y Mónaco en comparación con ellos. Así que estamos trabajando para hacerlo mejor", finalizó.