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Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Bahrein

Antonelli lidera la FP3 del GP de Bahréin en Malasia con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez 22°

Kimi Antonelli fue el más rápido en la FP3 del GP de Bahréin de la F1 2026, que se disputa en Malasia, seguido por los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar. Franco Colapinto se ubicó noveno y Checo Pérez fue 22°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Srinivasa Krishnan

Kimi Antonelli finalizó al tope de la tabla de tiempos en la última práctica libre antes de la clasificación para el Gran Premio de Bahréin que se lleva a cabo en Malasia.

El líder del campeonato registró una vuelta de 1m36s302 para liderar la sesión por 0s278 sobre Max Verstappen, que fue segundo, seguido por Isack Hadjar, a 0s558, para un 2-3 de los pilotos de Red Bull.

George Russell fue cuarto, a seis décimas de lo hecho por su compañero de equipo, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se ubicaron detrás del piloto de Mercedes.

Franco Colapinto, que el viernes se enfocó únicamente en el ritmo de carrera debido a las penalizaciones que tiene para la parrilla de salida, fue noveno en la tercera práctica tras realizar un intento de vuelta rápida con gomas blandas que lo dejó con una marca de 1m37s920, delante de Arvid Lindblad, que completó el top 10.

Checo Pérez cerró el clasificador en la 22° posición con un registro de 1m40s223, justo detrás del otro Cadillac de Valtteri Bottas.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Bahréin en Malasia:

Sergio Pérez y Franco Colapinto fueron los primeros en salir a pista al iniciarse la última práctica libre en Sepang. El mexicano marcó el primer tiempo con 1m41s252, pero el argentino lo mejoró con 1m39s417, ambos con neumáticos blandos, antes de regresar a boxes.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La actividad aumentó al cumplirse los primeros 15 minutos de la sesión y Charles Leclerc se colocó al frente con una vuelta de 1m37s772 obtenida con neumáticos duros. Fue el primer piloto en utilizar ese compuesto durante el fin de semana.

Los McLaren comenzaron con neumáticos medios y se ubicaron adelante: Norris giró en 1m37s161, seguido por Piastri a tres décimas, cuando habían transcurrido unos 20 minutos de actividad.

La sesión se interrumpió con bandera roja por restos desprendidos del Haas de Oliver Bearman que quedaron sobre la trazada en la curva 10. Hasta ese momento, Colapinto era quien más había girado: acumulaba 10 vueltas, repartidas en dos tandas de tres y siete con el mismo juego de blandos.

La actividad se reanudó unos minutos después y los Mercedes se colocaron al frente: Antonelli giró en 1m36s924, seguido por Russell a 0s129, ambos con neumáticos blandos.

Colapinto mejoró a 1m37s920 para avanzar al octavo lugar y regresó a boxes. Hamilton, por su parte, mostraba dificultades con el retrovisor derecho y un Ferrari que parecía deslizarse más de la cuenta con los C4 de Pirelli.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Verstappen se colocó cuarto con 1m37s207 al comenzar su trabajo con neumáticos medios. Hadjar se ubicaba sexto, a unas tres décimas de su compañero, y se quejaba por radio de un comportamiento impredecible del coche en las curvas 1 y 9.

Los McLaren montaron blandos nuevos, pero Norris pareció levantar en el tercer sector de su primer intento. Piastri mejoró su registro personal, aunque no logró superar la referencia anterior de Norris con medios.

Hadjar tomó brevemente el primer puesto en los minutos finales con una vuelta de 1m36s860, pero Antonelli recuperó la punta con 1m36s302, que sería el mejor tiempo de la sesión.

Verstappen avanzó al segundo puesto, a 0s278 del italiano, mientras Russell se ubicó cuarto, a seis décimas de su compañero. Los Ferrari de Leclerc y Hamilton completaron el top 6, a siete décimas de la referencia.

Norris terminó séptimo, delante de Piastri, con Colapinto noveno y Arvid Lindblad décimo. 

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

1'36.302

S 207.210
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.278

1'36.580

0.278 S 206.614
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.558

1'36.860

0.280 S 206.016
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.610

1'36.912

0.052 S 205.906
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.714

1'37.016

0.104 S 205.685
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.739

1'37.041

0.025 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.859

1'37.161

0.120 M 205.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+1.064

1'37.366

0.205 S 204.946
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.618

1'37.920

0.554 S 203.786
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.782

1'38.084

0.164 S 203.446
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.902

1'38.204

0.120 S 203.197
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 13

+1.921

1'38.223

0.019 S 203.158
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.939

1'38.241

0.018 S 203.120
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+1.950

1'38.252

0.011 S 203.098
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.964

1'38.266

0.014 S 203.069
16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.054

1'38.356

0.090 S 202.883
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+2.390

1'38.692

0.336 S 202.192
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.414

1'38.716

0.024 S 202.143
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.509

1'38.811

0.095 S 201.949
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+2.747

1'39.049

0.238 S 201.463
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 14

+3.629

1'39.931

0.882 S 199.685
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+3.921

1'40.223

0.292 S 199.103
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