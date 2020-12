A Verstappen se le atascó una mano durante la clasificación

Verstappen obtuvo su tercera pole position en la F1 en la última sesión de clasificación de la temporada 2020 el sábado en el circuito de Yas Marina, superando a los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Pero antes de eso Verstappen pasó un susto brevemente en la Q1 cuando se fue ancho en la horquilla de la curva 6 y se quedó tratando de conducir el coche con una mano después de que su mano izquierda se quedara atascada en el cockpit.

El holandés se apresuró en informar a su equipo Red Bull de lo que causó el error, pero llegó sin problemas a la segunda etapa de la clasificación después de lo que califico como un inicio "difícil".

"Debe haber sido algo desafortunado", explicó Verstappen. "Me quedé atascado, creo que fue entre el volante y mi rodilla. Nunca me había pasado antes. Literalmente me dirigía hacia la pared. Es sólo una acción desafortunada".

Verstappen no se sintió totalmente confiado cuando utilizó los neumáticos medios en la Q2, pero se alegró de cómo terminó la calificación tras sellar la pole position en la Q3.

Este resultado significó sólo la segunda vez en el año que Mercedes no hizo la pole después de que Lance Stroll sorprendiera con Racing Point en Turquía y fue la primera de Verstappen desde el Gran Premio de Brasil del año pasado.

"Todo el año nos estuvimos acercando un poco y estuve cerca algunas veces", dijo Verstappen.

"Pero finalmente estar aquí al menos una vez después del dominio que (Mercedes) tuvo durante todo el año es muy agradable para nosotros y para todo el equipo también".

"Ha sido una temporada muy larga en poco tiempo, muchas carreras. Creo que todos quieren el descanso, pero tener la pole aquí es una buena motivación para que todos en el equipo intenten terminar mañana".

Cuando se le preguntó cuánta confianza tenía en el ritmo de carrera de Red Bull en Abu Dhabi, Verstappen no se mostró con dudas debido a que el momento del simulacro de carrera en la FP2 se vio interrumpido por una extensa bandera roja el viernes.

"Voy a ver lo que podemos hacer, pero creo que no mucha gente tuvo una tanda larga apropiada debido a la bandera roja que tuvimos", dijo Verstappen.

"Así que será interesante mañana. Haré lo mejor que pueda. Parece que nuestra velocidad máxima este fin de semana no está tan mal. Eso siempre es bueno. Seguro que Valtteri y Lewis estarán muy cerca y será una buena batalla, esperemos".

Galería: las fotos de Max Verstappen en el sábado de Abu Dhabi

