Max Verstappen defiende Mónaco: "Antes la gente gritaba en casa, ahora escribe en Internet"

Mónaco recibe desde hace años muchas críticas por la falta de adelantamientos y la escasa emoción durante la carrera. Aun así, Max Verstappen considera que la negatividad en torno al icónico circuito urbano no son esencialmente diferentes a las de antes. Según el piloto de Red Bull F1, lo que ha cambiado sobre todo es la forma en que la gente expresa su opinión.

Durante el día de medios previo al Gran Premio de Mónaco, a Verstappen le preguntaron si las críticas al evento no se han vuelto ya desproporcionadas. Aunque el principado sigue considerándose uno de los circuitos más desafiantes para los pilotos, cada vez se oyen más quejas por la falta de espectáculo el domingo.

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Sin embargo, Verstappen ve poca diferencia con el pasado. "Creo que siempre ha sido lo mismo", respondió el neerlandés. "Solo que hace quince años no había redes sociales. Ahora cualquiera con un teléfono o una computadora portátil puede quejarse online. Antes, la gente solo podía desahogar su frustración en casa o con un familiar."

Según Verstappen, por eso parece que las críticas han aumentado, cuando en realidad sobre todo se han vuelto más visibles. "Donde antes la gente se quedaba gritando en casa, ahora simplemente más gente escribe sobre ello [en internet]."

En el aspecto deportivo, Verstappen todavía se muestra cauto para este fin de semana. Aunque el RB22 se ha vuelto más competitivo en las últimas carreras, sigue viendo puntos débiles que pueden hacerse más visibles en el bacheado circuito urbano de Mónaco.

"Siendo realistas, en las curvas lentas estamos bastante bien, pero aquí también hay que ir bien sobre los pianos y baches. Precisamente esa es un área en la que no destacamos", explicó Verstappen. "Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona eso durante el fin de semana."

Verstappen se ha mostrado repetidamente crítico esta temporada con la nueva generación de coches de Fórmula 1. Preguntado sobre si quizá en Mónaco veremos lo mejor de estos coches, respondió: "Probablemente el coche sea algo más ágil en las curvas lentas. Pero eso va de la mano con la conducción, y en eso creo que estos coches han dado un paso atrás respecto al año pasado. Así que ya veremos."

Por cierto, su primer recuerdo de Mónaco no es precisamente positivo. Entre risas dijo: "Mi primer recuerdo es probablemente que choqué con la parte delantera del coche contra la barrera. ¡No es precisamente un gran recuerdo!"

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