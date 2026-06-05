Verstappen positivo tras el viernes en Mónaco: "Nos sentimos bastante bien"
Max Verstappen califica su viernes en Mónaco como bastante positivo, a pesar de que Ferrari marcó el ritmo en ambas sesiones de entrenamientos libres.
En la primera sesión de entrenamientos libres, Max Verstappen fue tercero por detrás de los dos Ferrari, pero la desventaja de medio segundo era de todo menos positiva. También en la segunda sesión de entrenamientos libres Verstappen terminó en tercera posición, de nuevo por detrás de los Ferrari, pero ahora con un margen mucho menor de apenas una décima de segundo.
Verstappen completó un total de 61 vueltas en el circuito urbano de Mónaco y así recopiló muchos datos para Red Bull, donde Isack Hadjar perdió mucho tiempo en pista debido a un accidente en la FP1.
"Sinceramente, fue un día bastante positivo", recordó Verstappen sobre el viernes en el principado. "Nos sentimos bastante bien en el coche y, sobre todo en Mónaco, es especialmente importante tener buenas sensaciones en el coche."
"Todavía tenemos que trabajar en algunos detalles para ajustar aún más todo. Ferrari parece muy fuerte, así que vamos a intentar estar mañana lo más cerca posible de ellos", dijo el cuatro veces campeón de F1, que vio cómo primero Charles Leclerc y luego Lewis Hamilton marcaban el mejor tiempo en las sesiones de entrenamientos libres.
"Estamos contentos con dónde estamos en este momento, pero siempre intentamos sacar más del coche. Así que veamos qué podemos hacer mañana en la clasificación", dijo Verstappen.
Max Verstappen is vooralsnog tevreden over de snelheid van Red Bull in Monaco.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
Su compañero de equipo Hadjar vivió un día menos positivo en Mónaco con el accidente en la FP1, pero aun así sonó combativo y puso la mira especialmente en Mercedes. "Sin duda tengo ganas de luchar con algunos Mercedes", afirma el francés. "Los tres mejores equipos parecen muy fuertes en este momento y están en una buena dinámica. Necesitamos una FP3 fuerte para tenerlo todo bien preparado y reducir la diferencia."
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