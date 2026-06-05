Fernando Alonso detesta notoriamente la nueva maquinaria de Fórmula 1 para 2026, y lo dejó meridianamente claro tras los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Mónaco.

Alonso ha estado entre los mayores críticos de las nuevas reglas de la F1 desde que probó por primera vez el último coche de Aston Martin, lamentando que las curvas de alta velocidad ya no sean un desafío, ya que los pilotos levantan el pie debido a los requisitos de gestión de energía.

Mónaco resulta ser el único lugar donde no hay necesidad de ahorrar energía, lo que no significa que los pilotos estén libres de limitaciones de gestión, como señaló un frustrado Alonso.

“Esta es probablemente la peor generación de coches que he conducido en Mónaco”, lamentó.

“La forma en que cargas la batería, con la frenada y levantando el pie y cosas así, obviamente crea mucha inconsistencia en el freno motor del coche. A veces tienes menos, a veces tienes empuje y a veces no.

“Si la batería está completamente llena, entonces no recargas porque la batería está llena. Así que no tienes freno motor. Es como empujar.

“Son simplemente las reglas. Los coches híbridos no deberían estar compitiendo. Es tan simple como eso.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El desagrado de Alonso por los coches de 2026 se ve agravado por los problemas específicos del AMR26. El español se ha estado quejando de “reducciones aleatorias” y volvió a verse sorprendido en la Práctica Libre 1, perdiendo el control en la aproximación a la chicana y tocando el muro.

“Ahora, recuperamos mucha energía durante la frenada”, explicó. “El eje trasero está cargando la batería de forma masiva al frenar. Y luego tienes estas reducciones con las que necesitas interactuar con el golpe de gas del motor para engranar la siguiente marcha. Están pasando muchas cosas este año y parece que todavía no estamos al nivel.”

Lea también: Fórmula 1 Aston Martin explica los problemas del coche tras el accidente de Alonso en la FP1 de Mónaco

Además de los problemas de manejabilidad que hacen que el coche sea “demasiado inconsistente”, Alonso dijo que Aston Martin sufría de “subviraje crónico” a pesar de algunos ajustes de puesta a punto y que necesitaría más experimentos para resolver potencialmente la situación.

De ahí el preocupante déficit de Aston en la tabla de tiempos al final de los entrenamientos del viernes: Cadillac fue 0.178s más rápido, y el siguiente equipo más cercano, Racing Bulls, disfrutó de una ventaja de 0.546s en el circuito más corto de la temporada.

Fotos del GP de Mónaco - Viernes