El yate de Max Verstappen se une al puerto deportivo del GP de Mónaco

Mientras el fin de semana del Gran Premio de Mónaco se ponía en marcha con las dos primeras sesiones de práctica por las calles de Monte Carlo, el Port Hercule de Mónaco se ha llenado de varios de los superyates más lujosos del mundo.

Entre las llegadas más destacadas está Unleash The Lion, el superyate del cuatro veces campeón de Formula 1 Max Verstappen. Entregado por el constructor italiano Overmarine en 2025, el Mangusta GranSport 33 de 33 metros puede alojar a 12 huéspedes junto con una tripulación dedicada de cinco personas.

El yate de Verstappen comparte las aguas con varias otras embarcaciones impresionantes. También en la marina está Breakthrough, un Feadship de 118,8 metros recién coronado Motor Yacht of the Year en los World Superyacht Awards 2026. Es el primer superyate del mundo impulsado por pilas de combustible de hidrógeno.

Otro yate que engalana Port Hercule durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco es Kismet, un yate a motor de 122 metros construido por Lürssen, que fue el ganador del premio Motor Yacht of the Year 2025. Cuenta con un cine submarino Art Deco y un spa.

El Renaissance de 112 metros, construido por el astillero español Freire, se suma a la impresionante alineación, así como el Feadship Symphony de 101,5 metros de Bernard Arnault, que presume de una piscina con fondo de cristal y cine al aire libre, el Attessa IV de 101,2 metros, el Benetti Lionheart de 90 metros de Sir Philip Green y el icónico Alfa Nero de Oceanco de 81,3 metros con casco negro.

El yate Stella Maris también está atracado en Port Hercule, luciendo un hipercoche Koenigsegg Jesko y un coche de Audi F1 en su helipuerto y la cubierta del club de playa.

Siguiendo con el tema de exhibir coches en yates, se vio llegar a Monte Carlo un hipercoche McLaren Project: Endurance en el superyate Lunasea.

El fin de semana del Gran Premio de Mónaco comenzó hoy con las dos primeras sesiones de práctica, y hasta ahora Ferrari ha salido por delante. El héroe local Charles Leclerc fue el más rápido en la FP1, seguido por su compañero de equipo Lewis Hamilton en segundo lugar, y luego los papeles se invirtieron en la FP2 cuando el siete veces campeón marcó el mejor tiempo.