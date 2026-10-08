Batir a Marc Márquez en MotoGP es “la tarea más difícil que podríamos tener”, dice el jefe de Aprilia

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, dice que vencer a Marc Márquez, piloto de Ducati, por el título de MotoGP 2026 es la "tarea más difícil que podríamos" afrontar, mientras se intensifica la pelea por el campeonato entre las dos fábricas italianas.

Aunque Ducati ha dominado MotoGP durante las últimas cuatro temporadas, Aprilia ha surgido como un aspirante creíble en 2026 después de dar un gran salto con su RS-GP.

Entre su equipo oficial y la operación satélite Trackhouse, el fabricante con sede en Noale ha ganado siete de los 16 grandes premios disputados hasta ahora este año, igualando su total combinado de las tres campañas anteriores.

Pero aunque Aprilia ha producido, discutiblemente, la moto más versátil de la parrilla, Ducati llega igualada en puntos en la clasificación de fabricantes al GP de Indonesia de este fin de semana, ayudada por las seis victorias de Márquez en los últimos nueve grandes premios con la moto oficial.

Rivola describió a Márquez y Ducati como la mejor sociedad "posible", revelando que había intentado motivar a Aprilia la temporada pasada insistiendo en que el siete veces campeón de MotoGP podía ser derrotado.

"¿Qué tan difícil es vencer a Marc? Creo que es la tarea más difícil que podríamos tener", dijo Rivola.

"El año pasado dije que era posible lograrlo. Fue un mensaje más hacia adentro, para la compañía, para creer que podemos hacerlo.

"Este año lo logramos algunas veces. Si lo conseguiremos hasta el final o no, es demasiado pronto para decirlo. Pero el hecho de que ya estemos peleando por eso es una gran satisfacción, porque creo que estamos luchando contra la mejor dupla posible, Marc y Ducati, que hemos visto en muchos años.

"Así que el hecho de que estemos ahí significa que el trabajo que hicimos dentro de Noale fue un gran trabajo".

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia tiene a dos pilotos peleando por el campeonato, con Jorge Martín y Marco Bezzecchi metidos de lleno en la batalla cuando quedan seis rondas para el final de la temporada.

En cambio, Ducati está poniendo todo su peso detrás de Márquez, quien se ha consolidado como un líder claro en la marca de Borgo Panigale en 2026.

Antes del GP de Indonesia de este fin de semana, Martín mantiene una estrecha ventaja de dos puntos sobre Márquez, con Bezzecchi 49 puntos detrás de él en el tercer lugar.

Preguntado sobre si era una ventaja o una desventaja para Aprilia tener a dos de sus pilotos peleando por el título, Rivola respondió: "En primer lugar, es una satisfacción. Seguro, todavía se quitarán puntos entre ellos.

"Pero creo que es bueno para el campeonato y es bueno para el deporte. Y es bueno que más de un piloto pueda ser rápido con esa moto. También es un buen mensaje para transmitir a los futuros pilotos".

El director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, quien también estuvo presente en una conferencia especial en Mandalika el jueves, coincidió en que tener a un segundo piloto en la pelea por el título puede beneficiar a un fabricante

"Creo que cuantos más pilotos tengas adelante, mejor. Así que me gustaría tener más de un piloto", dijo.