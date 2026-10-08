MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión

Mandalika (Enviado Especial).- La introducción de un nuevo formato de fin de semana en MotoGP fue el tema estrella en las conversaciones con los pilotos en la previa del Gran Premio de Indonesia. Justo el día antes, MotoGP anunció que la próxima temporada se implementan una serie de cambios en la agenda del fin de semana. El más relevante es la introducción de una sesión de clasificación específica para la carrera sprint. La mayoría de pilotos estuvo de acuerdo en que el cambio aumentará su carga de trabajo y estrés, aunque hubo matices importantes entre las consideraciones de unos, y otros.

Pecco Bagnaia es de las voces más influyentes del paddock, y uno de los pocos pilotos que asiste, cada viernes, a la Comisión de Seguridad; un encuentro en el que los corredores se citan con los directivos de la organización, con Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, y Carlos, su hijo, a la cabeza. De hecho, Bagnaia volvió a hacer mención a la poca asistencia de pilotos en las reuniones de la ‘Safety’, para justificar su punto de vista. “Si en vez de cuatro, hubiéramos sido 20 pilotos, podríamos haber influido en la decisión. Pero siendo tan pocos es muy difícil”, argumentó Bagnaia, uno de los pocos a quien esta modificación le pareció interesante: "Me gusta; creo que está bien. Pienso que es una mejora, aunque lo que no me gusta es que desaparezca el warm up del domingo. Sería positivo mantenerlo", reflexionó el turinés. "Siempre habíamos pedido dos sesiones de clasificación. Dos salidas, no solo una, así que para mí está bien", subrayó el bicampeón del mundo (2022 y 2023), que quiso recordar que los cuatro asistentes a la última Comisión de Seguridad, en Motegi, no objetaron nada cuando se les informó de la modificación que llegará en 2027: “Hablamos del asunto los cuatro que estuvimos allí, todo quedó claro y entendimos los motivos; simplemente pedimos añadir el warm-up”.

La otra cara de la moneda la expresó Pedro Acosta, que el curso que viene sustituirá a Bagnaia en el garaje oficial de Ducati, y que se mostró mucho más descontento que el #63. "Da igual lo que opinamos, no nos han dado opción. Nos lo han metido así, porque sí. Si coges la lista de pilotos de la parrilla, intenta buscar a cuatro que no se hayan lesionado en todo el año. Hay pocos, muy pocos que no hayan tenido alguna lesión”, lamentó Acosta. “No sé si eliminar el warm up cuando te has caído el sábado es una buena idea; no se si meternos a 22 pilotos en una misma clasificación de 15 minutos es una buena idea. Ya tenemos suficientes entrenamientos en los que arriesgamos mucho, como para meter otro, y mantener todas las sprint. Creo que nos tendríamos que relajar todos un poco con este tema, porque la vida deportiva de los pilotos está siendo cada vez más corta”, apuntó el de KTM, que precisamente culpabilizó al trajín que tiene el viernes, con sus ausencias en los encuentros de la Comisión de Seguridad: “No voy porque no hay tiempo. Cada vez tenemos más cosas y más estrés, y creo que deberíamos ir en la dirección contraria; parar un poco y pensar que el piloto se tiene que calmar, porque luego de aquí (se señala la cabeza) no andamos muy finos", apuntó el #37. Para Acosta, una buena solución sería reducir el número de pruebas cortas, a imagen y semejanza de lo que ocurre en la Fórmula 1 –en 2027 habrá diez sprint–, de donde se ha cogido la idea de las dos cronometradas. “Podríamos tener la mitad de sprint (11), porque todos sabemos en qué circuitos hay espectáculo, y en cuáles, no", comentó en referencia a la acción en pista de los sábados.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La decisión se ha tomado entre el campeonato y los equipos; los pilotos no hemos pintado nada. Lo aceptas porque es lo que hay. Pero metes muchos más momentos de riesgo durante el fin de semana. Cada vez nos exigen más. Es el nuevo campeonato, y lo aceptas o te vas", dijo Alex Márquez, que añadió contexto a lo explicado por Acosta, en el sentido que responsabilizó a los equipos como los principales impulsores de la variación. "No me encanta, porque al final son 22 carreras, 22 sprint y dos clasificaciones por fin de semana. Ya no estábamos de acuerdo con tener que disputar tantas carreras, y siempre quisimos reducir el número de sprint a la mitad, o menos. Pero no va a cambiar nada, por más que nos quejemos", apostilló el de Gresini.

Tampoco está muy feliz con las novedades Fabio Quartararo, que la próxima temporada se muda de Yamaha a Honda y aún no ha podido probar ni las nuevas motos de 850cc, ni los neumáticos Pirelli que entrarán en escena.

"Con motos nuevas y neumáticos nuevos, añadir minutos extra no es lo mejor. Si queremos copiar a la F1, por ejemplo, podríamos ver cuántos minutos pasan ellos en pista. No ruedan todo el rato, como sí hacemos nosotros ahora", recordó el francés.

"Si añades, digamos, 30 minutos más, nos tomaremos las cosas con más calma. Creo que estaría bien disponer de una hora, especialmente en la FP2 (será de 30 minutos). De todos modos, será igual para todos, de modo que para mí no es un problema tener una sesión de clasificación más”, valoró el #20, a quien perder el warm up no parece importarle tanto como, por ejemplo, a Bagnaia. "A mí me da igual. A otros sí les importa

Otro de los pilotos que estuvo en la Comisión de Seguridad en la que Ezpeleta explicó el nuevo formato, fue Luca Marini. "Es una propuesta de los equipos para mejorar aún más el espectáculo e intentar ganar popularidad. Y creo que, al final, puede ser un cambio positivo", dijo el italiano. "Tener dos sesiones de clasificación es algo que veníamos pidiendo desde que se introdujo la carrera al sprint en el formato. Así que es bastante interesante. Siento que estamos haciendo las cosas bien para que MotoGP crezca mucho. Espero que los aficionados también lo disfruten y comprendan que este deporte de motor es el mejor del mundo", zanjó el piloto de Honda, que en 2027 debutará con Tech3-KTM.

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