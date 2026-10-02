Lewis Hamilton ha decidido abordar de forma directa uno de los temas que más han marcado la temporada de Ferrari en las últimas semanas: el clima de especulaciones que rodea a la Scuderia y a su dirección. Durante la rueda de prensa celebrada en Sepang, el siete veces campeón del mundo expresó un apoyo muy claro a Frederic Vasseur, rechazando la tendencia a atribuir a una sola persona la causa de las dificultades de un equipo.

"A lo largo de los años hemos visto cambiar a muchas personas en el puesto que hoy ocupa Fred" —explicó Hamilton—, "pero él es un líder fantástico. Es, sin duda, la persona adecuada para llevar a este equipo por el buen camino". Unas palabras importantes, que llegan en un momento en el que Ferrari ha reiterado públicamente su confianza en el director del equipo francés. Para Hamilton, la trayectoria de crecimiento de un equipo no puede atribuirse exclusivamente al trabajo de una sola persona.

"Sin embargo, hay una estructura que existe desde hace tiempo y hay que valorar si en el futuro será necesario mejorarla. También hay personas por encima de , Fred; no es una cuestión que afecte a una sola persona". Más que una reflexión sobre personas concretas, el mensaje de Hamilton parece hacer referencia a la complejidad de una organización como Ferrari, donde los resultados, los procesos y las responsabilidades se distribuyen inevitablemente en muchos niveles.

Lewis abordó después otro tema especialmente sensible en Maranello: el impacto del revuelo mediático que acompaña constantemente a la Scuderia. "Cada fin de semana, todos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y hacer el mejor trabajo posible, pero no siempre todo sale a la perfección. Cuando las familias te envían mensajes por las cosas negativas que están leyendo, cuando la gente de la fábrica lee todo esto a pesar de darlo todo, a veces parece casi que no hay nada que puedas hacer bien".

Una reflexión que refleja la realidad única en la que opera Ferrari, desde siempre el equipo más observado y comentado de la Fórmula 1. "También es algo que hay que esperar —añadió Hamilton—, porque Ferrari es el equipo con más seguidores y, con diferencia, el más emblemático".

Si bien el apoyo a Vasseur quedó claro e inequívoco, un comentario posterior de Hamilton atrajo inevitablemente la atención de los observadores. Al ser preguntado por las diferencias entre Ferrari y Mercedes, Lewis concluyó su respuesta con una frase destinada a dar que hablar: "Hay algunos cambios que haría, pero no diré cuáles".

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Se trata de una reflexión que, en el fondo, podría aplicarse a cualquier gran organización deportiva. Un piloto con veinte años de experiencia en la Fórmula 1 y que ha formado parte de entornos ganadores como , McLaren, Mercedes y, hoy en día, Ferrari, tiene inevitablemente su propia visión sobre las áreas en las que un equipo puede seguir mejorando.

Al mismo tiempo, la decisión de no entrar en detalles deja margen para las interpretaciones. ¿Qué aspectos considera mejorables? ¿Los procesos? ¿Las metodologías? ¿La organización? Son preguntas a las que Hamilton ha optado por no responder.

Y precisamente este es uno de los aspectos que hace que cada una de sus intervenciones públicas resulte especialmente significativa. Cuando habla uno de los pilotos más exitosos e influyentes de la historia de la Fórmula 1, cada palabra es inevitablemente analizada, debatida e interpretada.

No obstante, el punto central de las declaraciones de Sepang sigue siendo muy claro. Hamilton ha defendido abiertamente a Frederic Vasseur, ha invitado a mirar más allá de la búsqueda de un único responsable y ha recordado hasta qué punto el clima de presión constante puede afectar a las personas que trabajan en la escudería.

El resto forma parte de la dinámica habitual que siempre ha acompañado a l Ferrari: una realidad en la que cada declaración, sobre todo cuando proviene de una figura de la talla de Hamilton, está destinada a generar atención y debate.