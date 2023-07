Ricciardo quiere ser titular en Red Bull: "No voy a andar con rodeos"

Ricciardo perdió su lugar en McLaren a finales del año pasado y encontró cobijo como piloto de reserva de Red Bull Racing, equipo para el cual logró siete de sus ocho victorias en la Fórmula 1 entre 2014 y 2018.

El piloto australiano había declarado que se tomaría esta temporada para entender si deseaba volver a competir en la máxima categoría, y todo parece indicar que la respuesta es que sí. De todos modos, no le interesa hacerlo de cualquier manera.

Debido al difícil momento que atraviesa Nyck de Vries en AlphaTauri, Ricciardo ha sido vinculado como posible reemplazante del neerlandés en la escudería de Faenza, donde ya corrió antes de llegar a Red Bull.

Y si bien esa opción podría permitir a Ricciardo regresar a la parrilla a tiempo completo, el piloto de 34 años aclara que lo aceptaría si le permite más adelante volver a tener un lugar en Red Bull, equipo del que decidió irse a finales de 2018 para ir a Renault.

"Sigo con la mente abierta", dijo Ricciardo en una entrevista con Crash.net sobre la posibilidad de correr con AlphaTauri el próximo año.

"Si es como 'firmas un acuerdo de tres años y ese es el único lugar en el que vas a estar', entonces no, tal vez ese no sea el acuerdo que buscaría. Pero si existe la posibilidad de estar obviamente aquí (en Red Bull)... La verdad es que aquí es donde quiero estar. No voy a andar con rodeos", dijo.

"Si eso crea un camino para volver aquí, entonces sí es algo que miraría porque en última instancia este es el lugar al que quiero volver", agregó.

Daniel Ricciardo posa con los invitados de Red Bull este fin de semana en Silverstone. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Actualmente, Red Bull tiene a Max Verstappen bajo contrato hasta finales de la temporada 2028, mientras que el vínculo de Sergio Pérez culmina después del campeonato 2024 y recientemente Christian Horner, jefe del equipo, descartó que tengan en mente reemplazar al mexicano.

Ricciardo, quien tras el GP de Gran Bretaña conducirá por primera vez el RB19 de Red Bull en Silverstone durante un test de Pirelli, asegura que no tendría problema en volver a estar fuera de la parrilla durante la próxima temporada, citando como ejemplo lo que ha sucedido con Nico Hulkenberg, quien estuvo tres años sin correr a tiempo completo en la F1 antes de regresar con Haas en 2023.

"Me encantaría volver a la parrilla el año que viene. Si las cosas no salieran como me gustaría y estoy al margen de nuevo el año que viene, no es mi Plan A, pero no me volvería loco", dijo.

"Miro a (Nico) Hulkenberg, que ha estado al margen unos cuantos años. Obviamente ha hecho alguna que otra carrera aquí y allá, pero ha estado impresionante este año. Así que no me preocupa 'perder el toque'".

"Obviamente, no me vuelvo más joven cada día, así que no quiero ausentarme demasiado. Porque tampoco quiero ser (Fernando) Alonso y tener cuarenta y tantos años corriendo".

"Pero lo miro y me digo: 'Bueno, si sigues siendo tan bueno, ¡quizá (yo) todavía quiera hacerlo! Pero vamos a ver. Si el equipo me dijera 'puedes quedarte fuera el año que viene y tienes un asiento para el siguiente', yo diría 'muy bien, por supuesto que me quedaré fuera'. Pero me encantaría correr", dijo.

Al ser preguntado qué tan confiado se encuentra sobre tener la posibilidad de volver a ser piloto titular en la F1, Ricciardo respondió: "Estoy bastante seguro".

"No quiero estar demasiado confiado porque nunca he visto un contrato y no tengo lápiz sobre papel ni nada".

"Así que no puedo decir 'sí, definitivamente estoy en ello'. Pero si me apuntas a la cabeza, tienes que decir sí o no, mi respuesta es sí y en vez de no. Tengo un poco más de confianza en que estaré que en que no estaré", finalizó.

