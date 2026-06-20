Ricciardo comparte un emotivo mensaje después de que su primera visita a la Indy 500

El ex piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo se sinceró sobre su primera visita a las 500 Millas de Indianápolis, describiendo la experiencia de ser aficionado como algo que le devolvió "sensaciones de la infancia" en una emotiva carta abierta a sus fans.

Desde que se alejó de la F1, el ocho veces ganador de grandes premios ha adoptado un estilo de vida diferente. Además de disfrutar de las ventajas de ser embajador de Ford Racing, Ricciardo se está centrando en su marca de ropa, Enchanté.

En un newsletter recién lanzado para sus fans, el australiano admitió que está disfrutando muchísimo del "cambio de ritmo" y de la oportunidad de seguir conectado al automovilismo.

Ricciardo aprovechó que tenía más tiempo libre y viajó a la 110ª edición de las 500 de Indy para apoyar a su viejo amigo Conor Daly. Ambos, cuya amistad se remonta a casi 15 años, colaboraron en una línea especial de merchandising Enchanté 500.

"Desde que me bajé del asiento del piloto, he disfrutado pasando mucho más tiempo en el asiento de Enchanté", escribió el ex piloto de F1 de Red Bull.

"Sí, tengo un asiento en la oficina. La mayoría pensaría que es un salto raro, pasar de una cabina a 300 km/h a una silla de oficina estática. Pero, ¿sinceramente? Me encanta el cambio de ritmo y poder profundizar más en la marca que construimos a partir de una carrera en el automovilismo, pero que ahora está sobreviviendo a la mía. También es una forma de mantenerme cerca del automovilismo, solo que desde un ángulo muy diferente."

Reflexionando sobre las Indy 500, añadió: "Mirando atrás al fin de semana, fue una experiencia muy genial. Y déjenme recordarles que he estado por todo el mundo haciendo esto toda mi vida. Pero había algo en Indy que fue realmente increíble.

Daniel Ricciardo Global Ford Racing Ambassador (1)

"Cada barrio por el que pasaba en coche tenía banderas de las Indy 500 y banderas a cuadros colgando del porche delantero. Se siente un poco como si el equipo deportivo local hubiera llegado a la final o algo así. Todo el mundo lo apoya.

"Le pregunté a Conor el día de la carrera qué hace antes de la carrera para concentrarse y aislarse de las distracciones y del ruido. Dijo: 'Hombre, esto es lo más grande y genial que haré en toda mi vida, ¿por qué no iba a querer oír cada ruido y cada ovación? No quiero estar escuchando música. Quiero ver, oír y sentirlo todo.'

"Fue genial verlo desde ese lado. Y estando en la parrilla, viendo lágrimas en los ojos de los pilotos después de la oración y el himno, pensé: ¡mierda, vamos mierda, vaaaamos! Jaja, simplemente tienes que vivirlo. La carrera es algo más que solo una carrera. Es difícil ponerlo en palabras.

"Conor y yo hemos sido amigos durante casi 15 años, desde cuando ambos perseguíamos el sueño europeo del automovilismo desde lados opuestos del mundo. Así que estar allí, por fin, como aficionado viéndolo correr en su ciudad natal, fue bastante especial. Es un poco divertido cuando la presión no está sobre ti. Volver a ser aficionado me devuelve sensaciones y recuerdos de la infancia. Me gusta."

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