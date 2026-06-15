Red Bull se niega a devolver a Gasly el trofeo de Mónaco

Consecuencia lógica de la decisión de los comisarios de anular las penalizaciones de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de Alpine ha sido reclasificado oficialmente en tercera posición de la prueba en las calles del Principado, en detrimento de Isack Hadjar. Sin embargo, por el momento, no ha habido restitución del trofeo del tercer puesto.

La información viene de nuestros colegas de The Race, que revelan que a pesar de unos resultados que son, salvo prueba en contrario, oficiales, Red Bull aún no había entregado a Alpine la famosa copa - con la efigie del circuito de Monte-Carlo - entregada a Hadjar el 7 de junio. Las razones de esta retención no parecen claras por el momento.

Cabe recordar que Red Bull, al igual que McLaren, presentó una notificación de intención de apelar la anulación de las penalizaciones de Gasly, lo que le da 96 horas (cuatro días) para decidir si va a interponer formalmente un recurso contra esta decisión, que a su vez se produjo tras el ejercicio de un derecho de revisión por parte de Alpine.

El constructor austriaco se da así tiempo para saber si va a seguir los pasos de Mercedes, que por su parte intentará modificar los resultados para que George Russell consiga algunos puntos mediante el ejercicio de su derecho de revisión. Red Bull, como McLaren, tienen por su lado hasta este martes por la mañana para actuar.

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Cabe recordar que el nudo del asunto es el descubrimiento, tras la investigación de los comisarios, de datos que demuestran según ellos que los instrumentos de medición de la FOM y de la FIA estaban mal calibrados y así sobreestimaron la velocidad de paso por boxes de Gasly.

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formalmente, al haber sido el francés el único piloto para el que se ejerció un recurso después de la carrera, a día de hoy no existe certeza absoluta de que los otros cuatro pilotos sancionados (Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Franco Colapinto) también hayan sido víctimas de ello, aunque la duda está evidentemente permitida.

Para Red Bull, la cuestión de la prevención de los excesos de velocidad en boxes teniendo en cuenta las imperfecciones del sistema de medición - que consiste en un cálculo de la media sobre una distancia determinada, con ayuda de bucles electrónicos que dividen la calle de boxes en microsectores -, siempre ha formado parte del juego, y los equipos suelen adaptarse limitando de antemano los riesgos de infracción.

"Creemos que se trata ante todo de una cuestión de principios, por el bien del deporte, para aclarar la forma en que gestionamos las penalizaciones sin derecho de apelación durante la carrera y llegar a los resultados correctos al final de la misma", declaró Laurent Mekies, el director de Red Bull, sobre lo que busca su escudería.

"Ningún sistema de medición en la Tierra es perfecto. No existe una única manera de medir la velocidad, y todas son imperfectas. Sin embargo, utilizamos este sistema de medición desde hace muchísimos años. Era lo mismo la víspera [de la carrera], lo mismo el viernes, y lo mismo en años anteriores."

"Todos nos hemos adaptado a ello, y 17 o 18 coches lograron cumplir con la normativa. Así que simplemente debemos asegurarnos de que, como disciplina, disponemos de un enfoque lo bastante sólido para que, en el futuro, podamos garantizar condiciones justas tanto para los aficionados como para los competidores."

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