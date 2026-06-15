McLaren califica al Ferrari mejorado como el mejor chasis de F1 tras la victoria de Hamilton

El rendimiento de Lewis Hamilton en Barcelona, que le dio su primera victoria para Ferrari, llevó al jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, a concluir que la Scuderia ahora tiene el mejor chasis de la Fórmula 1.

El italiano cree que el Gran Premio de Barcelona proporcionó "indicaciones claras" de que el SF-26 es ahora el coche más rápido en las curvas, particularmente en las secciones de velocidad media, mientras que Mercedes mantiene una ventaja general gracias a su unidad de potencia más potente.

Ferrari llegó a Barcelona con el paquete de mejoras más amplio de la parrilla, centrado en un alerón delantero y un conjunto de morro revisados, así como en un rediseño significativo del suelo. El paquete también incluía cambios en el difusor y la carrocería de los pontones, con el objetivo de extraer más carga aerodinámica mientras se mejoraba la eficiencia aerodinámica y el equilibrio.

Hamilton logró clasificarse segundo el sábado, asegurando su primera salida desde la primera fila como piloto de Ferrari, antes de superar al Mercedes de George Russell el domingo.

Aunque sigue sin estar claro si habría salido vencedor sin la intervención del Virtual Safety Car, que le permitió perder menos tiempo que sus rivales durante su última parada en boxes, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur sugirió que Hamilton aún tenía suficiente ritmo de sobra para vencer a los pilotos de Mercedes de todos modos.

Stella cree que el circuito de Barcelona, que tradicionalmente proporciona uno de los indicadores más claros del rendimiento relativo de los coches, ofreció pruebas suficientes para concluir que la máquina mejorada de Ferrari es ahora el chasis más fuerte de la parrilla.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Creo que esta carrera nos da indicaciones muy claras", dijo Stella a los medios, incluido Motorsport.com, después de la carrera. "Creo que estas indicaciones, en cierto modo, son coherentes con lo que ya sabíamos. Creo que estas indicaciones son que Ferrari, en este momento, es el coche con el mejor chasis.

"Vemos en el sector intermedio, especialmente en las curvas de velocidad media, que Ferrari es el más rápido en las curvas, no necesariamente el más rápido en las rectas."

Mientras tanto, McLaren todavía tiene trabajo por hacer. Lando Norris terminó tercero en Barcelona gracias al abandono de Kimi Antonelli, pero pasó gran parte de la carrera persiguiendo a los dos pilotos de Mercedes.

"Vemos que, desde el punto de vista de McLaren, somos competitivos en las curvas de alta velocidad", señaló Stella. "Como en la curva 3, 9, curva 14, pero en general nos cuesta agarre en velocidad media y baja.

"Indicaciones muy claras, como ya sabíamos, de que tenemos que añadir agarre al coche de naturaleza aerodinámica, así que añadir carga a los neumáticos; y luego también tenemos que mejorar la forma en que interactuamos con los neumáticos en términos de preparación para la clasificación de cara a lo que llega en la primera curva, por ejemplo.

"Vemos que a menudo en clasificación perdemos tiempo al principio, pero luego en condiciones como esta, en carrera, nos gustaría reducir la degradación de los neumáticos. Así que una agenda bastante clara desde el punto de vista del rendimiento. Necesitamos añadir rendimiento aerodinámico, necesitamos añadir soluciones para una mejor explotación de los neumáticos."

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Stella espera que Ferrari siga siendo competitivo en el Gran Premio de Austria dentro de dos semanas, pero aún cree que Mercedes posee el paquete general más fuerte cuando se tienen en cuenta tanto el rendimiento del chasis como el de la unidad de potencia.

"Austria es un circuito ligeramente diferente", dijo. "Aquí, la estabilidad y la frenada y el giro son tan esenciales aquí en Barcelona. Allí es más una frenada en línea recta y luego entras en algunas curvas de baja velocidad. Así que es un circuito ligeramente diferente comparado con este, pero esperaría que Ferrari siga siendo el coche más rápido en las curvas.

"Probablemente Mercedes, en una sola vuelta, sea el mejor coche en general cuando se consideran tanto el chasis como la unidad de potencia.

"Nuestro objetivo para las próximas carreras es seguir desarrollando nuestro coche trayendo algunas mejoras, pero al mismo tiempo estamos seguros de que nuestros competidores también tendrán algunas mejoras. Para nosotros, sinceramente, queremos mirar nuestra propia trayectoria, queremos asegurarnos de que carrera a carrera mejoremos nuestro coche. Y luego dejamos que los resultados hablen por sí solos. Así que el máximo enfoque en este momento es interno, en lo que necesitamos hacer para mejorar el coche."

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