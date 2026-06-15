La primera victoria de Lewis Hamilton para el equipo de Fred Vasseur no llegó en Barcelona el 14 de junio de 2026. Llegó hace más de 20 años en la Formula 3 Euro Series.

Por entonces, Hamilton, de 20 años, ganó la ronda inaugural en Hockenheim pilotando para el equipo ASM del francés, antes de pasar a dominar la temporada con 15 victorias en 20 carreras. Al año siguiente ascendió a GP2, ahora con el proyecto ART Grand Prix recién formado y liderado por Vasseur, y ganó otro título que ayudó a asegurar su asiento en Formula 1 con McLaren para 2007.

Cuando Lewis Hamilton volvió a convertirse en piloto de un equipo liderado por Vasseur, ya era siete veces campeón del mundo de Formula 1, el piloto más exitoso de la historia de este deporte y una de las figuras deportivas más reconocibles del mundo.

Después de todo, ya era Sir Lewis Hamilton.

"Tuvimos un éxito increíble en F3, y también en GP2", recordó Hamilton en el invierno de 2024 tras firmar su contrato con Ferrari, mientras aún se preparaba para completar su última temporada con Mercedes. "Ahí fue realmente donde empezó la base de nuestra relación. Siempre mantuvimos el contacto. Pensé que en algún momento iba a ser un director de equipo increíble y progresar hasta la F1, pero en aquel momento no le interesaba eso.

"Fue realmente genial verlo dar el paso al equipo Alfa [Romeo]. Luego, cuando consiguió el trabajo en Ferrari, me alegré muchísimo por él. Creo que simplemente las estrellas se alinearon. Creo que realmente no habría sucedido sin él. Así que estoy muy agradecido y muy entusiasmado por el trabajo que está haciendo allí."

Sin embargo, el Hamilton que Vasseur recibió en Ferrari no era el que muchos seguían considerando el Hamilton "en plenitud".

Antes de su primer año con la Scuderia, Lewis cumplió 40 años, y es justo decir que las últimas dos temporadas con Mercedes no fueron sus mejores. Sí, ganó en Silverstone y heredó otra victoria en Spa tras la descalificación de George Russell, pero durante esos dos años fue el británico más joven quien salió por delante con más frecuencia.

Lewis Hamilton ganó muchas carreras para los equipos de Frederic Vasseur hace dos décadas. Photo by: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Quizá no era un gran pecado asumir que Hamilton ya había pasado su mejor momento. Probablemente ya lo había hecho, de todos modos. Lo que pasa es que ahora muchos observadores quizá necesiten reconsiderar el ritmo al que está decayendo.

¿Habría conseguido Hamilton, con 10 años menos —o quizá incluso cinco— la pole position en Barcelona en lugar de quedarse fuera por 0.064s? Posiblemente. Nunca podrás responder a esa pregunta. Sin embargo, lo que demostró el pasado domingo es que todavía tiene suficiente velocidad para lograr una victoria con una estrategia de tres paradas, dando caza a dos pilotos en lo que ha sido el coche más rápido de 2026.

El año pasado, sin embargo, todo parecía sombrío y desolador. Después de un destello en forma de victoria en la sprint en China, no hubo muchos momentos que celebrar. Hamilton tuvo problemas con el coche, no pudo igualar el ritmo de Charles Leclerc y protagonizó suficientes intercambios tensos por radio con Riccardo Adami como para que la versión oficial de Ferrari de que no había tensiones fuera difícil de creer.

Vasseur fue quien acusó a los medios de exagerar las historias basándose en lo que se emitía durante las carreras, pero eso es exactamente lo que se supone que debe hacer un jefe de equipo: defender a su equipo.

Sea como fuere, Hamilton se parecía cada vez más a un gran campeón acercándose al final de su carrera. Un poco como Valentino Rossi durante los últimos años de su trayectoria en MotoGP. O Michael Schumacher durante su regreso con Mercedes. La velocidad pura parecía estar desvaneciéndose, y la motivación a menudo va de la mano con ello.

In 2025, it was difficult to imagine Hamilton would ever win a race with Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El periodo de luna de miel de unirse al equipo legendario duró solo unos meses antes de ser reemplazado por la rutina de buscar esas décimas de segundo que faltaban.

Esas décimas no eran fáciles de encontrar.

Las pruebas parecían apuntar a una conclusión: Hamilton simplemente era demasiado mayor para darle realmente a Ferrari lo que necesitaba.

Al mismo tiempo, estaba presionando al equipo.

Fue en Spa el pasado julio cuando habló de convocar reuniones con el presidente de Ferrari, John Elkann, el CEO Benedetto Vigna y Vasseur. Reveló que había enviado documentos en los que detallaba los ajustes estructurales que el equipo necesitaba hacer. Habló de sentarse con el director técnico de chasis Loic Serra y los jefes de otros departamentos, "hablando del motor para el próximo año, hablando de la suspensión delantera, la suspensión trasera". Sobre las "cosas que quiero, los problemas que tengo con este coche".

Para Vasseur, dar cabida a todos los cambios que Hamilton estaba pidiendo probablemente requería algo más que simplemente creer que Lewis todavía lo tenía. Necesitaba que el equipo también lo creyera.

Porque, sí, estos cambios los estaba pidiendo un siete veces campeón del mundo y el piloto más exitoso de la historia de la Formula 1. Pero también los estaba pidiendo un piloto de 40 años que muy bien podía haber pasado ya su mejor momento. Y su primera temporada con Ferrari hizo poco por refutar esa teoría.

Carlo Santi estuvo en el podio en la última victoria de Kimi Raikkonen con Ferrari en Austin en 2018. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El cambio más visible este año ha sido quizá el nombramiento de Carlo Santi como ingeniero de carrera de Hamilton.

El propio Vasseur restó importancia a ello en su encuentro con los medios tras la carrera del domingo.

"No quiero poner a Carlo por delante ni nada de eso, creo que es un enorme esfuerzo de todos", dijo encogiéndose de hombros. "Carlo forma parte del proceso y el encaje entre Carlo y Lewis es bueno. Pero, ya sabes, tenemos que reaccionar como grupo en los buenos y en los malos momentos.

"Cuando es un mal momento, intento proteger al equipo y asumir yo la culpa. Hoy no quiero poner por delante a un departamento o a una persona. Si estamos obteniendo resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo."

Y eso es comprensible.

Destacar el papel de Santi en el resurgir de Hamilton probablemente pondría presión sobre el propio ingeniero al tiempo que restaría importancia a la contribución de los demás. Como gestor, Vasseur no necesita eso.

Pero el hecho de que fuera el hombre de 52 años de Verona quien estuviera junto a Lewis en el podio tras su primera victoria con Ferrari dice muchísimo.

El podio anterior de Santi en Formula 1 llegó el 21 de octubre de 2018, cuando se unió a Kimi Raikkonen en el podio tras la última victoria del finlandés con Ferrari. A partir de 2019, pasó a desempeñar un puesto en fábrica, apoyando al equipo de carreras desde Maranello, antes de regresar a los circuitos esta temporada inicialmente para ayudar a Hamilton mientras Ferrari buscaba un sustituto permanente para Adami.

Tal como van las cosas, y con Lewis llamando ya a Santi su "Bono italiano" incluso antes de Barcelona, es poco probable que vuelva a la fábrica a corto plazo.

Lewis Hamilton and his "Italian Bono" Carlo Santi celebrate victory in Barcelona Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alejarse de Brembo, dada la larga relación de Ferrari con la empresa, probablemente tampoco fue fácil. Pero a Hamilton claramente le gusta algo del paquete de Carbon Industrie, y eso probablemente también estaba en su lista de peticiones.

Había potencialmente decenas de otras cosas, menos visibles —como dijo recientemente— que le había "rogado" a Vasseur que atendiera.

Ahora, Lewis está agradeciendo a su viejo amigo por haber hecho exactamente eso.

"Bueno, en primer lugar, yo no estaría en este equipo sin Fred", dijo el domingo en Barcelona durante su primera rueda de prensa como ganador con Ferrari. "Fred es quien hizo que sucediera, por lo que le estoy increíblemente agradecido. Creo que el año pasado fue realmente, realmente duro para él de manejar.

"Mi llegada supuso un gran shock para el sistema porque soy muy, muy franco. Si veo algo que no creo que esté bien, o presiono muchísimo. Eso está en la esencia de quien soy y soy incansable con ello. Y creo que no es fácil estar del otro lado de eso cuando además estás haciendo malabares con toda una organización, ya sabes, y una cultura que por sí sola está establecida de cierta manera.

"Y además, ya sabes, él es francés en una cultura italiana. Era mucho para que él lo manejara y creo que fue muy, muy duro porque obviamente también tenía que atender a los medios. Pero siguió creyendo, siguió siendo un buen amigo, siguió siendo un gran compañero de equipo y un aliado y realmente un gran apoyo.

Lewis Hamilton - now a Ferrari race winner Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Y, ya sabes, al final realmente escuchó y yo realmente tuve que pedir, realmente pedir algunos de los cambios. Y permitió que sucedieran, por lo que le estaré eternamente agradecido, porque esto [victoria] no habría sucedido sin esos cambios. Así que muchísimas, muchísimas gracias para él."

Cuando esas palabras le fueron planteadas al propio Vasseur apenas unos minutos después, una vez más restó importancia a su papel.

"No tengo ningún mérito en esto", insistió. "Creo que es más mérito del propio Lewis. Fue capaz de volver después de un momento duro, un recorrido duro, fines de semana duros. Fue capaz de volver, de hacer un reinicio completo y de seguir empujando, de seguir viniendo a la fábrica el martes por la mañana. Este compromiso es un enorme apoyo. Viniendo de un campeón del mundo, es aún más, diría yo. También fue una enorme motivación para todos en la fábrica."

Y eso también es comprensible. Porque destacar su propio papel en el resurgir de Hamilton no es realmente lo que hace un buen gestor.

Sin embargo, la victoria en Barcelona debió de ser un enorme alivio también para él.

Porque llevar a Ferrari al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton fue una decisión fácil.

Seguir creyendo en un piloto de 40 años que quizá ya había pasado su mejor momento probablemente no lo fue.