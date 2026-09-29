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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Verstappen fue una "pesadilla" para George Russell en Bakú, afirma Alex Brundle

Alex Brundle describió la persecución de Max Verstappen a George Russell en los instantes finales del GP de Azerbaiyán como algo propio de una "pesadilla".

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Alex Brundle, comentarista de F1 TV, afirma que ver a Max Verstappen acechándolo implacablemente en la recta final del Gran Premio de Azerbaiyán fue una auténtica "pesadilla" para el piloto de Mercedes.

Aunque Russell había logrado una ventaja considerable, la salida del coche de seguridad reagrupó a los pilotos y, tras la reanudación, se encontró con Verstappen pegado a su zaga. El británico logró resistir y ganar la carrera de Bakú por apenas 0,1 segundos, defendiendo su posición frente al piloto de Red Bull.

Durante su participación en el podcast F1 Nation, Brundle destacó la presión a la que se vio sometido Russell.

"Por un lado, se podría pensar que George Russell no tiene nada que perder a estas alturas del campeonato, pero Verstappen realmente no tiene nada que perder, salvo la oportunidad de sumar una victoria", señaló.

"Es una auténtica pesadilla ver cómo Max Verstappen se acerca derrapando y rozando los muros —con neumáticos blandos y justo detrás de ti—, desesperado por complicarte la vida todo lo posible".

Russell reconoció que la carrera se volvió "un poco tensa" en los compases finales.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"Fue un gran fin de semana. La situación se tensó un poco hacia el final", declaró el piloto de Mercedes a Sky Sports F1. "Max estaba apretando al máximo y nuestro ritmo era increíble; ambos estábamos sacando casi un segundo por vuelta al resto de los competidores".

Añadió que una bandera amarilla en la última vuelta de la carrera estuvo a punto de costarle la victoria: "Cuando apareció la bandera amarilla, levanté el pie. Al volver a acelerar, me quedé sin turbo; al perder potencia, fue entonces cuando él casi me adelanta. Así que, en resumen, ha sido un gran fin de semana".

La victoria de Russell en Bakú redujo a 66 puntos la diferencia en la clasificación respecto a su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli. Antonelli lidera con 302 puntos, Russell ocupa la segunda posición con 236 y Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 199 puntos.

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