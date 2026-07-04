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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Racing Bulls recibe una sanción tras la clasificación de la F1 en Silverstone

Los comisarios deportivos impusieron una multa de 5.000 euros a Racing Bulls tras la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls volvió a tener un gran día en la Fórmula 1 al liderar la zona media en la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Arvid Lindblad y Liam Lawson clasificaron en la novena y décima posición, respectivamente.

Sin embargo, un incidente ocurrido con el debutante británico motivó una investigación de los comisarios y posterior sanción económica para el equipo de Faenza.

El incidente en cuestión ocurrió a las 17:04, hora local durante la clasificación, cuando el monoplaza N°41 de Lindblad fue liberado desde su box directamente en la trayectoria del McLaren N°81 de Oscar Piastri, obligando al australiano a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión.

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Tras analizar las imágenes de video y las cámaras a bordo, además de escuchar a Lindblad y al representante del equipo, los comisarios concluyeron que la salida insegura fue consecuencia de un error de juicio por parte de Racing Bulls. El equipo reconoció su responsabilidad por el incidente durante la audiencia. 

De este modo, los comisarios consideraron que la maniobra constituyó una infracción del artículo B1.6.2b.i del Reglamento Deportivo de la FIA.  En su resolución, señalaron que, de acuerdo con precedentes similares ocurridos durante sesiones de clasificación y teniendo en cuenta que el piloto simplemente seguía las instrucciones del equipo, correspondía sancionar al competidor y no al piloto.

Por ese motivo, Racing Bulls recibió una multa de 5.000 euros, sin que Lindblad sufriera una penalización deportiva para la carrera del domingo. 

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