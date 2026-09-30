Comentarista de F1 dice que los pilotos son "cómplices" si guardan silencio ante los abusos en redes sociales

El comentarista de Fórmula 1 Will Buxton dice que los pilotos que no condenan públicamente el abuso tóxico en línea por parte de sus seguidores son "cómplices" de ese comportamiento.

Los comentarios en caliente del campeón de F1 de 2025 Lando Norris tras el Gran Premio de Azerbaiyán provocaron una oleada de reacciones en línea de la apasionada afición argentina del piloto de Alpine Franco Colapinto.

Colapinto bloqueó los frenos y desencadenó un choque múltiple en la relargada tras el coche de seguridad en Bakú el pasado sábado. Chocó con su compañero de equipo Pierre Gasly, quien a su vez chocó con Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de la carrera como resultado del contacto.

Al hablar con los medios inmediatamente después de la carrera, Norris afirmó que algunos pilotos "no deberían estar en F1" y sostuvo que Colapinto debería recibir una sanción de una carrera. El piloto de McLaren luego publicó una disculpa por sus comentarios, pero ya había recibido una gran cantidad de abuso en línea.

Durante un episodio del podcast Up To Speed, Buxton argumentó que los pilotos son en parte responsables de detener el abuso de sus aficionados.

"Es [responsabilidad] de cualquier figura pública, particularmente de los deportistas, si su base de aficionados participa en este tipo de retórica contra otros aficionados, contra otros deportistas o personalidades públicas o lo que sea dentro de este espacio de redes sociales. Creo que es absolutamente su responsabilidad denunciarlo", dijo Buxton.

Cuando se señaló que Colapinto ya había publicado anteriormente un comunicado contra cualquier comentario abusivo de su base de aficionados, Buxton añadió: "Pero no esta semana, y esto ya es algo recurrente. Así que, si lo ha hecho, ¿lo ha hecho con suficiente contundencia? Y este no es solo un problema de Franco Colapinto.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Lo mismo ha ocurrido repetidamente durante años con Sergio Perez y sus aficionados. Recuerdo que en 2021, después de Abu Dhabi, los aficionados de Lewis Hamilton fueron viles. Durante el invierno, recibí cosas absolutamente repugnantes. Nicholas Latifi estaba recibiendo amenazas de muerte durante ese periodo invernal.

"Es responsabilidad de los pilotos cuyas bases de aficionados hacen estos comentarios ponerse de pie, decir algo y decir: 'Ustedes no me representan, y no quiero que hagan estos comentarios', y si no lo haces, entonces eres cómplice de que continúe.

"Tienes que tomar postura. Si realmente quieres que la gente crea que quieres ver que esto termine, entonces tienes que tomar postura y tienes que tomar una posición, porque guardar silencio es complicidad en ello."