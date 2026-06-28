Oscar Piastri evita una sanción tras el Gran Premio de Austria de F1

Oscar Piastri evitó una sanción luego de ser citado por los comisarios del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por supuestamente conducir demasiado despacio durante sus vueltas de reconocimiento.

El piloto de McLaren terminó cuarto en el Red Bull Ring, pero tanto él como un representante del equipo fueron convocados ante los comisarios a las 17:10, hora local.

La citación estaba relacionada con un presunto incumplimiento del tiempo máximo permitido entre las líneas del Safety Car, lo que habría constituido una infracción del artículo 12.2.1.i.

Sin embargo, el organismo rector, la FIA, decidió no tomar ninguna otra medida y explicó:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche N° 81, al representante del equipo y revisaron las pruebas de video, los datos de cronometraje y las imágenes de la cámara a bordo.

"Tras revisar las imágenes de video, quedó claro que el coche se encontraba ampliamente dentro del tiempo delta especificado. Por lo tanto, los comisarios no toman ninguna otra medida.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

"Las decisiones de los comisarios se toman de manera independiente de la FIA y se basan únicamente en la normativa pertinente, las directrices y las pruebas presentadas".

De esta manera, Piastri conserva el cuarto puesto conseguido en el Red Bull Ring, después de haber partido desde la séptima posición y superar a su compañero de equipo, Lando Norris, en la primera vuelta.

El australiano luego administró su carrera para adelantar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes realizaron una parada adicional en los pits durante un período de Virtual Safety Car.

Este resultado permite a Piastri ascender al cuarto lugar del campeonato con 80 puntos, uno más que Norris y Leclerc, a pesar de no haber podido disputar las dos primeras carreras de la temporada 2026.