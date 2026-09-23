"En tres años y medio en F1, Piastri solo fue increíble medio año", dice Palmer
Jolyon Palmer cree que Oscar Piastri solo destacó durante media temporada en 2025 desde que llegó a la F1, y que el resto del tiempo fue el segundo piloto de McLaren detrás de Lando Norris.
Jolyon Palmer, expiloto de Fórmula 1, ha sugerido que Oscar Piastri, de McLaren, podría necesitar un reseteo invernal tras una difícil campaña 2026, y fue contundente sobre lo hecho hasta ahora por el australiano en la máxima categoría.
Piastri llega al Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana tras terminar octavo en el Gran Premio de España, mientras que su compañero de equipo Lando Norris logró la pole position y construyó una ventaja decente antes de que un coche de seguridad virtual en mal momento arruinara su carrera, aunque terminó tercero.
Tras luchar por el campeonato en 2025, Piastri ha tenido dificultades durante 2026. Actualmente ocupa el séptimo lugar en la clasificación de pilotos con 120 puntos y Norris es cuarto con 186 puntos.
En declaraciones en el podcast F1 Nation, Palmer evaluó la forma actual del piloto australiano.
"En primer lugar, Oscar podría estar agradecido de que McLaren no esté en la lucha por el campeonato, en cierto modo, porque de lo contrario lo estaríamos mirando exactamente de la misma manera que miramos a George. Se está viniendo abajo esta temporada", explicó el expiloto de Renault.
"Oscar tuvo media temporada el año pasado en la que parecía un campeón, y pilotaba como un campeón, y fue increíble. Teniendo en cuenta que es campeón de F3 y campeón de F2.
"Parecía, por estas fechas el año pasado, como la llegada de un gran campeón australiano. ¿Podría hacer lo que Mark Webber no hizo? Y parecía que era lo correcto.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Pero cuando realmente repasas la carrera de Oscar en Formula 1, ya lleva tres años y medio. Medio año fue increíble. Durante tres años, fue básicamente el segundo piloto detrás de Lando. Es capaz de grandes actuaciones, pero la consistencia en comparación con Lando no está ahí, aparte de ese medio año del año pasado, que llegó en un momento perfecto porque lo puso en posición de luchar por el título."
Añadió: "¿Es este el nivel de Oscar? No se siente tan cómodo haciendo deslizar el coche como Lando. Los coches del año pasado le venían un poco mejor hasta que fuimos a estas pistas de poco agarre, como decía Andrea Stella, y vimos un poco más sus limitaciones en Austin y México y compañía.
"Es simplemente un piloto que estará esperando una racha de buena forma, pero también quizá el próximo invierno y un pequeño reseteo ahora mismo, porque cada fin de semana simplemente parece una verdadera lucha para él."
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