El veredicto de Norris entre un F1 y un Hypercar del WEC

Lando Norris conduciendo el nuevo Hypercar de McLaren puede parecer intrascendente en el gran esquema de las cosas de la Fórmula 1, pero el vigente campeón del mundo no estaría de acuerdo.

Norris se puso al volante del MCL-HY en Algarve la semana posterior al Gran Premio de España, completando solo 38 vueltas, suficientes para hacerse una idea de la maquinaria de máxima categoría del World Endurance Championship y aportar comentarios a McLaren antes del debut de la marca en 2027.

El piloto de 26 años quedó impresionado con la profundidad de las opciones de puesta a punto en comparación con la Fórmula 1 e insistió en que era "un coche rápido" cuando Motorsport.com le preguntó por sus impresiones tras el test.

"El nivel de detalle al que llegan es bastante increíble", dijo Norris. "En algunas situaciones, tienen mucho más margen para hacer cosas con el coche de lo que se nos permite hacer en Fórmula 1.

"Por mucho que pienses que en Fórmula 1 'puedes hacer lo que quieras', no es exactamente así. En cuanto a cómo puedes cambiar los controles y configurar el propio coche, en realidad está bastante más limitado que lo que puedes hacer con el Hypercar en términos de electrónica y todas estas cosas.

"Así que es bastante genial ver lo que se podía hacer. Es un poco más como la Fórmula 1 de la vieja escuela, cuando era un poco más un 'todo vale' en cuanto a lo que podías hacer, lo cual es algo bueno.

"Por supuesto, es un coche muy diferente, es un coche bastante pesado, así que hay que adaptarse a eso; obviamente tiene bastante menos carga aerodinámica, pero aun así se siente como un coche rápido, así que sigue siendo emocionante".

Como referencia, Malthe Jakobsen, de Peugeot, logró la pole position en 2m00.653s en las 6 Horas de Spa-Francorchamps de este año, donde la referencia de F1 para 2026 fue el 1m44.361s de Kimi Antonelli, mientras que Rafael Camara lideró la clasificación de F2 en 1m56.306s.

Norris estuvo acompañado en el circuito portugués por dos de los pilotos de McLaren para 2027, Mikkel Jensen y Laurens Vanthoor, lo que brindó al británico más oportunidades de aprendizaje.

"Fue más, de nuevo, para que yo probara algo y también aprendiera cosas", dijo. "Todo lo que hago, en realidad, incluso cuando conduzco otros coches, siempre es para intentar aprender cosas: entender estilos diferentes, aprender de los otros pilotos que conocí allí y ver qué puedo incorporar para ayudarme a conducir mejor este fin de semana.

"Así que siempre es una buena oportunidad, especialmente para seguir dentro de la familia McLaren. Me ayuda a aprender y a estar más concentrado para hacer mi verdadero trabajo, que es la Fórmula 1".

Norris fue tajante sobre esa última parte cuando salió el tema de las 24 Horas de Le Mans de 2027, dado que la carrera no coincide con la F1 el próximo año; solo lo hace el Test Day.

Lando Norris, McLaren Photo by: McLaren

"No es algo en lo que haya estado pensando, en absoluto", insistió. "Todo mi enfoque sigue estando en la F1, y siempre lo estará. Nunca sacrificaré algo en Fórmula 1 por otra cosa.

"Si hay una posibilidad de que las cosas puedan encajar, quizá, pero no sé si será el año que viene, el siguiente, dentro de tres años, cuatro años; no tengo ni idea. De nuevo, no es algo en lo que haya estado pensando en absoluto, pero es algo que me gustaría hacer en el futuro".

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