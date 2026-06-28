Los resultados completos del GP de Austria de F1 2026
Descubre todos los resultados y el campeonato del Gran Premio de Austria, octava prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Salida de la carrera
Foto de: Max Slovencik / Getty Images
Fórmula 1 - GP de Austria - Resultados de la carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|71
|
1:26'37.979
|212.639
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|71
|
+1.611
1:26'39.590
|1.611
|212.573
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|71
|
+1.986
1:26'39.965
|0.375
|212.557
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|71
|
+21.809
1:26'59.788
|19.823
|211.750
|2
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|71
|
+26.393
1:27'04.372
|4.584
|211.564
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|71
|
+29.399
1:27'07.378
|3.006
|211.443
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|71
|
+31.505
1:27'09.484
|2.106
|211.358
|2
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|71
|
+45.659
1:27'23.638
|14.154
|210.787
|3
|4
|Ferrari
|Ferrari
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|70
|
+1 Vuelta
1:26'53.313
|1 Vuelta
|209.026
|2
|2
|RB
|Red Bull
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|70
|
+1 Vuelta
1:26'57.009
|3.696
|208.878
|2
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|70
|
+1 Vuelta
1:27'08.294
|11.285
|208.427
|2
|Audi
|Audi
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|70
|
+1 Vuelta
1:27'16.463
|8.169
|208.102
|2
|Audi
|Audi
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|70
|
+1 Vuelta
1:27'17.230
|0.767
|208.071
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|70
|
+1 Vuelta
1:27'40.656
|23.426
|207.145
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|70
|
+1 Vuelta
1:27'43.626
|2.970
|207.028
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|69
|
+2 Vueltas
1:27'03.911
|1 Vuelta
|205.621
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|69
|
+2 Vueltas
1:27'06.061
|2.150
|205.536
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|68
|
+3 Vueltas
1:26'42.812
|1 Vuelta
|203.461
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|45
|
+26 Vueltas
58'08.585
|23 Vueltas
|200.763
|2
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|23
|
+48 Vueltas
29'03.534
|22 Vueltas
|205.192
|1
|Retirada
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|4
|
+67 Vueltas
5'17.371
|19 Vueltas
|194.921
|1
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|2
|
+69 Vueltas
2'51.764
|2 Vueltas
|178.822
|1
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Austria - Mejores vueltas de la carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|59
|
1'10.374
|H
|221.297
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|57
|
+0.109
1'10.483
|0.109
|H
|220.955
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
+0.221
1'10.595
|0.112
|H
|220.604
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|67
|
+0.232
1'10.606
|0.011
|S
|220.570
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|55
|
+0.278
1'10.652
|0.046
|H
|220.426
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|49
|
+0.309
1'10.683
|0.031
|H
|220.330
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|45
|
+0.572
1'10.946
|0.263
|H
|219.513
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|42
|
+0.573
1'10.947
|0.001
|H
|219.510
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|54
|
+1.092
1'11.466
|0.519
|S
|217.916
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|55
|
+1.173
1'11.547
|0.081
|M
|217.669
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|56
|
+1.213
1'11.587
|0.040
|M
|217.547
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|55
|
+1.260
1'11.634
|0.047
|H
|217.405
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|49
|
+1.421
1'11.795
|0.161
|M
|216.917
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|59
|
+1.492
1'11.866
|0.071
|H
|216.703
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|54
|
+1.833
1'12.207
|0.341
|M
|215.679
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|52
|
+2.127
1'12.501
|0.294
|S
|214.805
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|37
|
+2.605
1'12.979
|0.478
|H
|213.398
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|43
|
+2.763
1'13.137
|0.158
|H
|212.937
|19
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+3.320
1'13.694
|0.557
|M
|211.327
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|30
|
+3.422
1'13.796
|0.102
|S
|211.035
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|3
|
+4.074
1'14.448
|0.652
|M
|209.187
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Fórmula 1 - GP de Austria - Parrilla de salida
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'06.113
|235.560
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.236
1'06.349
|234.722
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.295
1'06.408
|234.513
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.301
1'06.414
|234.492
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.362
1'06.475
|234.277
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.389
1'06.502
|234.182
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.398
1'06.511
|234.150
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.519
1'06.632
|233.725
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.842
1'06.955
|232.598
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.894
1'07.007
|232.417
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.110
1'07.223
|231.670
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.180
1'07.293
|231.429
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.410
1'07.523
|230.641
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.498
1'07.611
|230.341
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.704
1'07.817
|229.641
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.058
1'08.171
|228.449
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.139
1'08.252
|228.177
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.396
1'08.509
|227.321
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.832
1'08.945
|225.884
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.917
1'09.030
|225.606
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.829
1'09.942
|222.664
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.250
1'10.363
|221.332
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Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|M. VerstappenRed Bull
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de Constructores
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Mercedes
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Alpine
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Racing Bulls
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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