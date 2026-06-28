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Fórmula 1 GP de Austria

Así queda el campeonato de F1 2026 tras Austria: Russell recorta diferencias con Antonelli

George Russell, ganador del Gran Premio de Austria, le recorta diez puntos a Kimi Antonelli, que sigue liderando la clasificación. Descubre la clasificación de pilotos y constructores tras la octava prueba de la temporada, celebrada en Spielberg.

Basile Davoine
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, ganador del Gran Premio de Austria —su segunda victoria en 2026—, ha vuelto definitivamente a la senda del éxito en el campeonato, donde le recortó 10 puntos más a Kimi Antonelli. El italiano, que sigue siendo un líder sólido, ha sabido limitar los daños durante la carrera y mantiene una ventaja de 40 puntos sobre su compañero de equipo, que ha recuperado el segundo puesto por delante de Lewis Hamilton

Ahora cuarto, por delante de Lando Norris, Oscar Piastri encabeza un grupo de cuatro que se aprieta detrás del trío de cabeza, al que se une Max Verstappen gracias a su segundo puesto, su mejor resultado de la temporada. A pesar de que su racha de llegadas en los puntos llega a su fin, Pierre Gasly se mantiene en el top 10, aunque ve cómo su compatriota Isack Hadjar le adelanta. 

En el campeonato de constructores, Mercedes sigue liderando con holgura, con casi 100 puntos más que Ferrari Cadillac sigue siendo la única escudería que no ha sumado ni un solo punto. 

Más de la F1:

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - -

 

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