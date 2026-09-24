Por qué la enorme ventaja de Mercedes el jueves en Bakú puede no reflejar la realidad de la F1

Mercedes dejó una declaración muy contundente durante las sesiones de práctica del jueves en el Baku City Circuit. George Russell marcó el mejor tiempo en ambas sesiones, con el primer coche que no era Mercedes a casi un segundo al final del día (Max Verstappen a 0.827s). Mercedes introducirá su esperado paquete de mejoras para el W17 en Malasia, pero incluso sin piezas nuevas en el coche, sus rivales han quedado muy impresionados por el ritmo de Russell.

Red Bull puede contar con el último gran paquete de mejoras para el RB22 esta semana, pero el director técnico Pierre Waché admite que no esperaba un déficit tan grande respecto al equipo oficial Mercedes.

"Sí, no esperaba una diferencia tan grande, principalmente en las rectas. Después tenemos que analizar si viene de un rebufo [o de otra cosa]. Pero sí, tenemos trabajo por hacer para lograr lo que ellos han logrado", dijo Waché cuando Motorsport.com le preguntó por la diferencia.

"Espero que esté más cerca, pero parece que son mucho más rápidos que nosotros. Veremos qué podemos hacer para que el coche sea más rápido, pero si este es el delta real, entonces será difícil para nosotros." Isack Hadjar, que se sintió completamente bien físicamente en su regreso al volante, teme que Mercedes esté realmente fuera del alcance de Red Bull el viernes y el sábado.

"Un poco, [y pensando] por qué están tan lejos. Creo que es muy impresionante. Creo que tenemos un buen coche, hemos estado en la pelea con McLaren y Ferrari, pero sí, Mercedes está fuera de nuestro alcance."

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes, sin embargo, aún no está del todo convencido de estar en una categoría por encima de todos los demás. El subdirector del equipo Bradley Lord, que está al mando este fin de semana en ausencia de Toto Wolff, subraya que su equipo no debería celebrar demasiado pronto en absoluto. "No creo que sea una diferencia representativa, sinceramente. Hicimos más vueltas cronometradas con el neumático blando en FP2. Max solo tuvo un intento, igual que los McLaren.

"Probablemente no hay que darle demasiada importancia, porque en cada vuelta cronometrada que hacías, los tiempos estaban mejorando. Hicimos una más que todos los demás y, por lo tanto, probablemente encontramos un poco más en la pista y un poco más en el neumático de lo que ellos pudieron."

Dicho esto, Russell sí pareció dominar durante todo el día de prácticas. El británico concluyó en Madrid que ya no está en la lucha por el título y que solo puede pelear por victorias de carrera, pero el inicio del fin de semana de carrera en Bakú ha resultado muy prometedor.

"George estuvo bastante enfermo aquí el año pasado y aun así terminó P2. Así que es un circuito… Quiero decir, le va bien en todos los circuitos, pero este es uno en el que tradicionalmente ha tenido resultados realmente fuertes", dijo Lord.

"Y eso es lo que buscas como equipo, que si un coche tiene problemas, el otro esté ahí arriba y marque el camino. Él lo ha hecho hoy y ojalá pueda seguir haciéndolo durante el resto del fin de semana."

Cuando Lord menciona que "un coche tiene problemas", esas palabras lógicamente se refieren a Kimi Antonelli. El líder del campeonato sufrió un problema hidráulico durante la primera sesión de práctica, lo que le costó tiempo en pista, un factor que es aún más importante de lo habitual en un circuito urbano.

Fan de George Russell, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Obviamente eso lo ha dejado un poco a contrapié, así que simplemente le faltan vueltas y tiempo en pista, pero igualmente fue un trabajo enorme de los mecánicos", continuó Lord. "El coche volvió, creo, 15 minutos después de la práctica, y estaba listo para salir justo cuando apareció la bandera roja en FP2. Así que hicieron un trabajo épico para cambiar el motor, sacar el viejo y poner el nuevo.

"Sin penalización, porque es uno que ya está en el pool, y sí, estábamos listos para salir. Así que al menos hemos rescatado todo lo posible de la sesión."

El resultado final son dos Mercedes en lo más alto con una gran diferencia respecto al resto. Eso ha impresionado a la competencia, aunque el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, restó importancia a los tiempos del jueves: "¡Me estoy haciendo demasiado viejo para prestar demasiada atención al viernes!"

Cuando se le señala que en realidad todavía es jueves, Vasseur concluye entre risas: "El viernes no sirve de nada, ¡imagina el jueves!"

Lee también: Fórmula 1 La de Bakú es la última gran mejora de Red Bull en la F1 2026