Project Rally One podría disputar hasta siete pruebas del Campeonato del Mundo de Rallyes el año que viene, mientras el equipo de preparación de vehículos sigue preparándose para su debut en la máxima categoría de los rallyes.

La semana pasada, la escudería belga se convirtió en el primer equipo en presentar oficialmente un ejemplar de la nueva generación de coches Rally1 del WRC, construidos según el nuevo reglamento técnico de 2027. Project Rally One es uno de los dos equipos de preparadores, junto con el español RMC Motorsport, que alinearán coches WRC27 el año que viene. A estos dos nuevos constructores del WRC se unirá el gigante automovilístico y actual campeón de constructores del WRC, Toyota, que lleva tiempo desarrollando su coche para 2027.

Tras la presentación del coche la semana pasada, Project Rally One ha continuado con el programa de desarrollo de su competidor para 2027 realizando nuevas pruebas sobre asfalto en Francia esta semana, antes de pasar a la tierra el mes que viene, cuando el recién coronado campeón europeo de rallies, Teemu Suninen, se ponga al volante. Todo este importante trabajo tiene como objetivo que el coche se someta al proceso de homologación el 1 de noviembre.

Project Rally One ha declarado que su objetivo es inscribir dos coches en la prueba inaugural de la temporada, en Montecarlo, en enero, y que se centrará primero en disputar rallies sobre asfalto antes de pasar a la tierra. El jefe del equipo, Lionel Hansen, ha esbozado sus expectativas para 2027, confirmando que el coche competirá, como mínimo, en diez pruebas repartidas entre el Campeonato Mundial de Rally (WRC) de la " " y el Campeonato de Rally de Bélgica.

"Para 2027 [haremos] 10 [pruebas]. Diez pueden ser en el WRC. O nueve en el Campeonato de Bélgica de Rally y una en el WRC. En el peor de los casos, sería todo el campeonato de Bélgica, porque hay que confirmar a los ingenieros, pilotos y mecánicos para una temporada completa. Puedo confirmar a todo el mundo que habrá 10 semanas de rally, además de 10 sesiones de pruebas", declaró Hansen a Motorsport.com.

"El objetivo es disputar, diría yo, entre cuatro y siete pruebas del WRC. Cuatro, sobre todo si podemos correr en Montecarlo, es el mínimo que me gustaría hacer, porque el rendimiento puede estar ahí.

"Pero si tienes la opinión de los pilotos profesionales, y a ellos no les importa el asfalto y quizá solo quieran sorprender a todo el mundo saliendo desde una posición retrasada el primer día en algunas carreras [sobre tierra]".

Foto: Red Bull Content Pool

"Por ejemplo, en los rallies sobre tierra de EE. UU. o Escocia nadie conoce las etapas y, si sales el último en el orden de salida, puedes dar la sorpresa. Entonces tengo esto en cuenta y probablemente cambie de opinión para correr dos rallies sobre asfalto y quizá tres sobre tierra. Pero el objetivo es disputar el máximo número posible. Diría que mi objetivo son siete y el mínimo serán cuatro".

¿Quién pilotará el coche en Montecarlo 2027?

El equipo aún no ha confirmado su alineación de pilotos para 2027, pero Hansen ya tiene algunas ideas sobre a quién le gustaría ver al frente de su equipo el año que viene.

El equipo afirma haber recibido numerosas muestras de interés por parte de pilotos deseosos de formar parte del proyecto. Durante las pruebas de desarrollo del coche, Project Rally One contará con hasta ocho pilotos, entre los que se incluyen figuras experimentadas como los antiguos pilotos oficiales del WRC Stéphane Lefebvre, Freddy Loix, Bruno Thiry y Suninen. Parece que dos de ellos se encuentran entre los favoritos para hacerse con un volante.

"Para los pilotos profesionales no hay muchas oportunidades en este momento", añadió Hansen. "Por ahora, si todo va bien, los pilotos están contentos y no tenemos problemas, y encontramos socios tal y como esperamos, si empezamos el Montecarlo con Lefebvre y Suninen, para mí ya es una buena alineación para disputar la carrera. Contaríamos con pilotos con experiencia tanto en asfalto como en tierra, y no es ninguna vergüenza comenzar el Rally de Montecarlo con esta alineación.

"Si, por ejemplo, solo tenemos un coche profesional en el Campeonato del Mundo de Rallyes y disputamos seis o siete pruebas: tres en asfalto con Lefebvre y cuatro en asfalto o tierra con Suninen, y además contamos con un segundo coche que es de un cliente, no es nada malo para la primera temporada.

"Para que quede claro, por el momento, la alineación, en mi opinión, se elige en función del kilometraje que vamos a recorrer. Si completamos el kilometraje con Lefebvre y Suninen, y ambos están contentos, no tengo motivos para cambiar".

Teemu Suninen, Hyundai i20 N Rally2 Foto: McKlein / Motorsport Images

¿Qué hay detrás del diseño del coche, tan parecido al de un Porsche?

Otro tema que ha llamado la atención del mundo del rally es el diseño del coche de WRC del Project Rally One, que parece inspirarse en gran medida en el Porsche Macan de serie.

Hansen mantiene vínculos con el fabricante alemán tras haber desarrollado con éxito el coche de rally Porsche 992 RGT, pero ha reiterado que Porsche no participa en el proyecto actual. No obstante, admitió que se mantuvieron conversaciones iniciales con la marca, que sigue de cerca el programa.

Cuando se le preguntó si el equipo había hablado con Porsche sobre sus planes, Hansen respondió: "Por supuesto, el año pasado hablé con la FIA sobre el proyecto Tuner WRC. Xavier Mestelan-Pinon [director técnico y de seguridad de la FIA] me dijo que, si creíamos que podíamos montar algo rápidamente a finales de año [2025], sabríamos más sobre el interés de Porsche y de los posibles clientes.

"Por eso fabricamos el primer prototipo en solo once semanas. Lo presentamos en diciembre en la feria de la Federación Belga al final de la temporada, y hemos recibido muchísimos comentarios de los proveedores, también de Porsche.

"Porsche nos dijo que no podían ayudarnos tan rápido porque el presupuesto [para el automovilismo] ya estaba comprometido para la temporada 2027, y que no podían confiar realmente en que, en unos pocos meses —menos de una temporada—, pudiéramos hacer realidad este [proyecto para 2027]. Pero siguen de cerca el proyecto. No han pagado nada. No nos han ayudado; diría incluso más que eso.

"Si este coche se parece a un Porsche, lo cual es cierto, Porsche nunca nos habría permitido presentar este coche con este diseño sin su consentimiento. Por el momento, puedo hacer lo que quiera. Si mañana puedo vender el proyecto a otro proveedor, a otro fabricante, puedo hacerlo. Pero, al fin y al cabo, parece un Porsche. Además, nos ayuda a tener un diseño sólido y, en parte, el interés de algunas personas por este coche se debe precisamente a que parece un Porsche".

Lee también: WRC Project Rally One presenta su coche de WRC 2027 y apunta a debutar en Montecarlo

Sin embargo, Hansen no descarta la posibilidad de una futura participación de Porsche a través de su red de concesionarios e importadores.

"Por parte de Porsche Motorsport, no lo creo [que se garantice la participación de la marca en el proyecto], porque ya tienen muchos programas. Pero nunca se sabe. Si vamos a un país, por ejemplo, a Paraguay, a Chile o a EE. UU., podría haber cierto interés por parte de importadores nacionales, algunos concesionarios o personas del entorno de Porsche que quieran utilizar este coche porque se parece a un Porsche", añadió.

"No hay ningún problema si vamos a Montecarlo y contamos con el apoyo del concesionario Porsche de Montecarlo. Quizá eso nos ayude a mí y al proyecto".