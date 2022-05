Pérez: Mónaco 2011 fue probablemente mi peor momento en la F1

Sergio Pérez regresó al podio de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de España en el que ayudó a Red Bull a conseguir un nuevo doblete con la victoria de Max Verstappen, pero donde ambos RB18 de mostraron competitivos y superaron a los Ferrari también ayudados por los problemas de los integrantes de la Casa de Maranello.

La siguiente cita del calendario es este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco, un trazado que ha tenido momentos dulces y tristes para Checo Pérez. Fue una victoria en esta pista cuando competía en la GP2 Series, ahora Fórmula 2, que lo regresó a la mira de los equipos de Fórmula 1 para ser considerado y ascender al Gran Circo.

Pero su primera vez en Mónaco en 2011 no fue como esperaba luego de impactar en la clasificación cuando estaba en su primer intento en Q3 con Sauber. El accidente no solo le costó no participar el domingo, sino que además lo dejó fuera del Gran Premio de Canadá de ese año donde fue sustituido por Pedro de la Rosa.

La suerte cambió para él en 2016 cuando llevó a su Force India a la tercera posición, su único podio en F1 en Mónaco hasta ahora. En 2021, con el regreso de la F1 al circuito callejero logró el cuarto puesto con su Red Bull.

Estas historias solo son un recuerdo para Pérez porque considera que en Mónaco todos los resultados pasados quedan como una merca anécdota y lo único que importa en cada edición es el resultado de tu clasificación que determina el lugar en la parrilla de salida.

“Mónaco es uno de los fines de semana más especiales de la temporada, especialmente la Q3 del sábado. La clasificación puede llegar a ser muy intensa allí porque sabes que el 99% de tu resultado está hecho el sábado”, expresó Pérez quien ha dado un salto en su ritmo de sábado este año ubicándose en casi todas las carreras en las dos primeras filas de partida, a excepción de España donde largó quinto.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Me encanta la pista de allí, es simplemente genial, no puedes cometer un error en Mónaco porque si lo haces, normalmente es muy costoso. Tuve un gran accidente en mi primer intento en la Q3 en Mónaco, cuando perdí el coche al salir del túnel, fue probablemente mi peor momento en la Fórmula 1, pero aún así me encanta ese lugar y conducir en esa pista”.

“La última vez en Mónaco siempre es irrelevante porque cada fin de semana en Mónaco es único, creo que el ambiente y la historia de allí también se suman a eso”.

Sin embargo, Checo Pérez sí considera que el buen ritmo demostrado por Red Bull les hace pensar que están en condiciones de luchar por un resultado importante este fin de semana.

“Ahora mismo tenemos un impulso increíble como equipo y seguimos presionando. Estoy ansioso por ver cómo se comporta el coche en la pista de Mónaco, lo daré todo", finalizó el mexicano.

GALERÍA: Presiona las flechas y mira las fotografías de Sergio Pérez en Mónaco 2021

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 47 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 47 Foto de: Erik Junius Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 47 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 4 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, pit stop 5 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, al inicio 7 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 9 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, al inicio 12 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 , Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 17 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 18 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 19 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 20 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 21 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 22 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 23 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing 24 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 25 / 47 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Fans watch as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 47 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 27 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 29 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 31 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 32 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 33 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 35 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 36 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 37 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 39 / 47 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 40 / 47 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 41 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 43 / 47 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 44 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 45 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 46 / 47 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 47 / 47 Foto de: Erik Junius