El deseo de estar cerca del top 10 para Cadillac y Sergio Pérez no se concretó en el Gran Premio de Azerbaiyán y el piloto mexicano quedó relegado a la posición 15, aunque no todo fueron malas noticias para el integrante de la escudería americana quien reconoció que siguen demostrando dar pasos adelante.

A pesar de las limitaciones de potencia en la larga recta de dos kilómetros del trazado callejero, Checo Pérez avanzó en su primer stint y sostuvo batallas contra los autos de Williams, Audi y Aston Martin, demostrando una solidez de manejo que lo dejó satisfecho con su trabajo individual a pesar del resultado final.

En la parte final, llegó a estar en el lugar 12 ayudado por el caos del choque de Pierre Gasly, Franco Colapinto y Lando Norris. Ante esto, el mexicano calificó esta carrera como una de las mejores en donde ha podido exprimir el potencial del Cadillac MAC-26.

"Para ser honesto, ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú, logré sacar el 150% de este auto”, indicó Pérez en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

“Estábamos luchando contra autos que son un segundo o dos segundos más rápidos que nosotros. Cuando veo los autos con los que estaba peleando, eran mucho más veloces y aún así pudimos quedarnos con ellos durante la carrera”.

Checo Pérez reconoció que, en esta ocasión, estaba manejando al límite dado que era la única forma de poder pelear ante los equipos de en medio.

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“La forma en que sentí que estaba manejando, si algo salía mal en cualquier curva lo habría estampado contra el muro. Así que cuando haces una carrera como esta, te sientes realmente orgulloso".

Durante el primer tramo de la carrera, el piloto de Cadillac logró ejecutar adelantamientos clave sobre rivales de peso como Fernando Alonso y Carlos Sainz, obligando incluso al español de Williams a anticipar su parada en pits, algo de lo que se siente orgulloso.

"Estuvimos con los Audi, estuvimos en esa mezcla. Obligamos a Sainz a entrar a pits porque podíamos adelantarlo. Nos mantuvimos con ellos a lo largo del primer stint con el Williams y con el Audi, manteniendo una buena brecha", detalló el tapatío.

La falta de velocidad en las rectas sepultó la opción de puntos

Sin embargo, las dos neutralizaciones provocadas por el Safety Car en la segunda mitad de la carrera jugaron en contra de las aspiraciones del tapatío. La falta de velocidad punta y los problemas en el despliegue de energía en el reinicio impidieron que el mexicano pudiera defender su lugar en las rectas frente al ataque de otros rivales.

"En el reinicio simplemente no tenemos velocidad en línea recta, así que nos caemos hacia atrás. Peleamos un poco con Piastri, creo que él tenía algún daño, pero sí, es lo que es. En este momento nos falta realmente entre medio segundo y un segundo para poder mezclarnos con ellos. El problema es realmente mi ritmo, no estaba cómodo en las rectas, así que sabía que no había muchas oportunidades", concluyó Checo Pérez.