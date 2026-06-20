Cómo mudarse a Italia le cambió la vida a Oliver Bearman antes de la F1

Oliver Bearman cree que su mudanza durante la adolescencia a Italia para unirse a la Ferrari Driver Academy y la estructura operativa que el equipo le proporcionó fueron lo que lo moldeó hasta convertirlo en la persona que es hoy.

Bearman acaparó titulares con su repentino debut en la Fórmula 1 con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, entrando en el último momento con solo 18 años y sumando puntos. Ahora, en su segunda temporada con Haas, el piloto británico ha reflexionado sobre la influencia de la escudería de Maranello.

Hablando en un episodio de F1 Off The Grid, Bearman detalló la realidad de dejar el Reino Unido a una edad tan temprana.

"Mirando atrás a la persona que era cuando me mudé a Italia, con 16 años, creo, o incluso un poco más joven. Simplemente no estaba preparado para lo que el mundo me iba a echar encima", explicó Bearman.

"Y fue una experiencia tan buena que me lanzaran al fondo de la piscina, mudarme a un nuevo país, no hablar el idioma, así que sabía que tenía que aprender italiano bastante rápido si quería conseguir mi pizza y mi pasta y cosas así.

"Maranello es una gran ciudad, pero es un poco rural. No hay mucho que hacer allí durante el fin de semana, y realmente no conocía a nadie allí, y me dejaron a mi aire durante el fin de semana, y luego conseguí mi coche y estaba conduciendo por todas partes disfrutando de la libertad."

El piloto de Haas continuó: "Así que creo que todo el mundo pasa por eso cuando tiene la edad suficiente. Lo molesto fue que cuando cumplí 17, tenía mi carné, pero no podía conducir en Europa hasta los 18. Así que tuve que esperar otro año, lo cual fue molesto.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Pero tuve que madurar y crecer muy rápido. Además, estaba rodeado de adultos todo el tiempo: ingenieros, mecánicos, a veces otros pilotos, pero principalmente mi entrenador. Todas estas personas eran mucho, mucho mayores que yo.

"Así que simplemente tuve que madurar hasta ese nivel porque esos eran el tipo de personas con las que pasaba mi tiempo. Luego tuve mi primera prueba, mi primer FP1, y todo se aceleró muy rápido.

"Solo pasaron seis meses desde la primera prueba hasta que tuve mi primera carrera. Las cosas fueron rápido. Fue una locura, en el buen sentido. Ese traslado y la estructura que Ferrari me dio realmente me disciplinaron hasta convertirme en la persona que soy hoy."

Bearman terminó su temporada de novato en F1 por delante de su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon en el campeonato de pilotos. El piloto de 21 años ha ido de menos a más en lo que va de 2026 y actualmente ocupa el 11º lugar en la clasificación de pilotos con 18 puntos, mientras que Ocon es 16º con tres puntos.