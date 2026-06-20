Último entre los pilotos a tiempo completo en el campeonato y con un mejor resultado de 16º, la temporada de novato de Mick Schumacher en la IndyCar ha estado lejos de ser fácil. Para su antiguo jefe de equipo en Haas Formula 1, Guenther Steiner, esta situación no resulta en absoluto sorprendente, porque considera que las expectativas para su ex piloto -incluidas las del propio Schumacher- son completamente exageradas.

"Cualquiera que dijera que Mick iría allí y ganaría es un soñador", dijo Steiner en una entrevista con Motorsport.com. "El listón está alto con los mejores pilotos de allí. Y llevan años haciendo esto. No puedes simplemente llegar allí. Nadie puede simplemente llegar y arrasar. Los mejores lo han intentado."

A juicio del ex jefe de equipo de Haas, cambiar entre las grandes categorías del automovilismo a menudo es trivializado por los de fuera. Compara el paso de la Formula 1 a los IndyCars con disciplinas de atletismo: "Son deportes de motor, pero disciplinas diferentes. Es como los 400 metros con vallas frente a los 400 metros lisos. Así es. Tenemos que ver cómo evoluciona."

Altas expectativas y presión

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Según Steiner, un problema central detrás de la falta de grandes resultados en la temporada de debut de Schumacher con Rahal Letterman Lanigan Racing también reside en el componente mental. La atención pública en su país genera una presión adicional para el propio piloto.

"Creo que se está metiendo demasiada presión encima ahora mismo porque las expectativas son muy altas", añadió Steiner. Antes de que comenzara la temporada, Schumacher todavía había dicho que no quería ser tratado como un novato porque no lo era.

La temporada actual es "bastante laboriosa y difícil" para el recién llegado, pero eso está absolutamente dentro de lo esperado.

La era de Mansell y Andretti ha terminado

Steiner explica: incluso los pilotos experimentados no lo tienen precisamente fácil en EE. UU. Como ejemplo, cita al predecesor de Schumacher en Haas, Romain Grosjean, que aportó mucha más experiencia en Formula 1 a la IndyCar Series y aun así todavía no ha logrado una victoria ni siquiera en su quinto año en IndyCar.

Según Steiner, que un cambio se vea coronado de éxito absoluto de inmediato pertenece a un pasado lejano. Aunque Nigel Mansell lo logró hace algo más de 30 años, como vigente campeón del mundo de Formula 1, al ganar directamente el título de IndyCar en su primera temporada, aquellos tiempos ya no son comparables con el presente. "Era una época completamente diferente", despacha Steiner.

En aquel entonces, talentos excepcionales como Mario Andretti todavía podían ganar por igual en sprint cars, IndyCars y Formula 1. Hoy, incluso los mejores de la era moderna fracasan por esta extrema especialización.

Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Solo mira a Fernando Alonso", señala Steiner sobre los intentos del dos veces campeón del mundo de Formula 1 en las 500 Millas de Indianápolis, donde fracasó sensacionalmente en clasificarse para la carrera en 2019. "Simplemente es difícil. El mundo era diferente hace 30 años. Estas son simplemente disciplinas en las que tienes que concentrarte."

Las estrellas de la IndyCar también lo tienen difícil en Europa

Colton Herta, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Según Steiner, pasa lo mismo con los pilotos estadounidenses que intentan dar el salto a Europa. Incluso los mejores pilotos de la escena estadounidense no podrían simplemente entrar en las fórmulas europeas y dominar allí.

Como ejemplo, menciona al múltiple ganador de carreras de IndyCar Colton Herta, quien, en el transcurso de sus ambiciones en Formula 1, está enfrentando los obstáculos del sistema europeo y actualmente está atascado en la 13ª posición en los puntos de Formula 2.

Steiner establece la comparación con la principal categoría júnior por debajo de la Formula 1: "Colton Herta está sufriendo en la Formula 2. Ha ganado carreras de IndyCar. Tampoco se lo puede culpar por eso. El nivel en las categorías de formación europeas también es simplemente enormemente alto. Los chicos de Formula 2 no son malos. No son unos blandos."

Mick Schumacher tiene este fin de semana una nueva oportunidad en la carrera de Elkhart Lake, en una pista de un estilo similar a las que conoce de la Formula 1.