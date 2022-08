Ocon: triste ver partir a Alonso de Alpine; no sé de mi compañero

Esteban Ocon se sorprendió al conocer la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, anunciada el día después del Gran Premio de Hungría. El francés no quiso "comentar su decisión", pero la lamentó, recordando el trabajo realizado por ambos en el equipo Alpine desde el año pasado.

"Creo que todo el mundo en el paddock se sorprendió", dijo Esteban Ocon el jueves en el paddock de Spa-Francorchamps.

"Es triste ver a Fernando irse. Me gustó mucho trabajar con él y, obviamente, seguiremos trabajando juntos hasta el final del año. Tengo una buena relación con él. Hay un buen espíritu en el equipo y hasta ahora ha funcionado bien, somos cuartos en el campeonato de constructores, yo soy octavo en el campeonato, y es mi mejor comienzo de temporada. Todavía tenemos mucho que hacer antes de que se vaya, pero es triste ver que una leyenda como él deja el equipo".

El piloto francés explicó que se enteró de la noticia como todo el mundo el lunes por la mañana: "Sólo con el comunicado de prensa, y luego me envió un mensaje para decir que me echaría de menos. Pero eso es todo”.

La marcha, aunque le entristece, no le preocupa por el potencial del equipo de Enstone, que sigue considerando ser muy fuerte y que va materializando en un progreso continuo.

"No soy nadie para comentar su decisión", insiste Esteban Ocon. "Tiene que haber razones para ello. Pero sí, está claro que vamos por el buen camino, estamos progresando”.

“Por ejemplo, para esta carrera, tenemos un suelo evolucionado, la parte trasera del coche también ha evolucionado. Y aún quedan muchas cosas por hacer este año. Así que realmente vamos en la dirección correcta. Por el momento, estamos progresando. Estamos luchando contra McLaren. Por supuesto, delante de nosotros todavía están los tres primeros, pero va en la dirección correcta. Por mi parte, estoy contento con eso, con lo que está pasando".

Piastri "merece" estar en la Fórmula 1

Oscar Piastri, piloto reserva del equipo Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Queda por ver con quién formará equipo Esteban Ocon el próximo año. Sobre el papel, Alpine ha hecho oficial el ascenso de Oscar Piastri, pero el australiano habría llegado antes a un acuerdo con McLaren, lo que ha provocado un embrollo que podría tardar varias semanas más en desenredarse.

"No conozco la situación. No sé a dónde nos va a llevar", advirtió Esteban Ocon. "Sé que Oscar está hoy en el simulador, seguirá con sus compromisos con nosotros hasta final de año. Nos ayudó a desarrollar el coche en el simulador, ha estado con nosotros todo el año. Lo que sé, obviamente, es que merece estar en la Fórmula 1. ¿Dónde será eso? Eso no lo puedo decir yo, no lo sé".

Al frente de Alpine, Otmar Szafnauer ya ha designado al normando como el futuro líder natural del equipo, una responsabilidad que asumirá con gusto mientras se define a su compañero de escudería.

"En cualquier caso, no hay líder, ni número 1 ni número 2", dice. "Ya no funciona así en los equipos. Tenemos el mismo estatus. Y está estipulado en los contratos, como siempre. Pero para mí, con la experiencia que tengo ahora, es importante que, independientemente de quién esté a mi lado, mantenga mi forma de trabajar y rinda bien. Porque normalmente, quien llega a un nuevo equipo tiene tiempo para adaptarse. Y el coche tiene que funcionar bien. Pero estoy seguro de que el equipo tomará la decisión correcta y encontrará el piloto adecuado para estar a mi lado".

Con información de Adam Cooper