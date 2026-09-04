Las novedades técnicas de los equipos de F1 en el GP de Italia

Aunque Monza tradicionalmente obliga a los equipos a reducir al máximo la resistencia aerodinámica, varias escuderías aprovechan el Gran Premio de Italia para introducir evoluciones que van más allá de la simple adaptación al circuito.

Haas F1 es el equipo que presenta el paquete más importante, con tres evoluciones destinadas a mejorar el rendimiento aerodinámico de su monoplaza, que sufre una cruel falta de desarrollo desde hace algunas carreras.

El VF-26 recibe en particular un nuevo suelo delantero, una carrocería revisada alrededor de los pontones y del capó motor, así como modificaciones en la suspensión trasera. El conjunto busca mejorar la gestión de los flujos y la eficiencia aerodinámica del coche.

Red Bull llega también con varias novedades, incluida una nueva geometría del borde del suelo destinada a generar más carga y mejorar la estabilidad aerodinámica, así como un nuevo flap en el extremo del alerón delantero para mejorar el flujo hacia el suelo.

El equipo también ha introducido dos cambios destinados a reforzar la fiabilidad del coche en las condiciones particulares de Monza, en el escape y la rueda trasera.

McLaren estrena su versión del alerón giratorio en Monza. Photo by: Alessio Morgese

McLaren y Aston Martin también han incorporado dos evoluciones de rendimiento general. El MCL40 recibe en particular su nuevo alerón trasero rotativo de baja resistencia, bautizado "H-Wing", que estrenará en carrera este fin de semana. El suelo del monoplaza naranja papaya también se ha modificado ligeramente para mejorar la gestión del flujo aerodinámico.

Aston Martin ha revisado un elemento de su suspensión delantera y una parte de su suelo para mejorar la carga aerodinámica. Honda también ha introducido "contramedidas" en su unidad de potencia tras detectar un problema de comportamiento con la versión mejorada llevada a Zandvoort.

Mercedes y Ferrari priorizan las particularidades de Monza

Si la estrategia de Ferrari apuntaba a aportar varias pequeñas evoluciones en cada carrera, esta vez llegó con las manos vacías a su Gran Premio de casa, o casi.

Al igual que Mercedes y Williams, la Scuderia ha priorizado principalmente soluciones específicas para el circuito de Monza, con modificaciones destinadas a reducir la resistencia aerodinámica y adaptar el equilibrio aerodinámico a las largas rectas del trazado.

Racing Bulls, Alpine y Cadillac también aportan novedades, con una mezcla de modificaciones específicas para Monza y desarrollo general. Audi es el único equipo que no ha declarado ninguna evolución para este Gran Premio.