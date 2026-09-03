Por qué la FIA tuvo que reducir aún más la energía recuperable de los coches antes del GP de Italia

Desde antes de arrancar la temporada estaba claro que Monza sería uno de los fines de semana más complejos de toda la campaña en el frente energético para las unidades de potencia 2026, debido a la presencia de largas rectas y pocas frenadas fuertes para recuperar energía. Sin embargo, no será tan crítico en el frente de la conducción como podría pensarse en comparación con otras pistas.

Si hasta ahora el límite más bajo había sido en Austria, con el valor de recarga fijado en 6 MJ por vuelta, para Monza será de 5 MJ. Una elección lógica: con tan pocas frenadas violentas, habría sido imposible recuperar toda la energía necesaria solo en la frenada, lo que habría llevado a hacer un amplio uso del superclipping.

Un escenario que la FIA quería evitar. Como ya se ha visto en otros fines de semana, como por ejemplo Melbourne, mantener demasiado alto el número de MJ recuperables por vuelta empuja a los equipos a ser muy agresivos en la fase de recarga con el superclipping y el lift and coast en las rectas. Pero eso en Monza no ocurrirá precisamente porque la FIA ha impuesto una cantidad de energía a recuperar más baja, lo que reducirá el uso de estas técnicas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Se abrirá el festival de los rebufos y los equipos esperan muchos adelantamientos

Esto significa que veremos a los coches usar mucha energía a la salida de las curvas para luego cortar rápidamente el apoyo del MGU-K, dejando solo el motor térmico activo durante el resto de la recta. Al quedar solo el motor térmico activo, las velocidades se estabilizarán a la baja, pero al menos no se verán caídas de velocidad demasiado marcadas como en Silverstone, Suzuka o Melbourne, donde se podía recuperar más energía usando el superclipping.

Esto dará lugar al juego de los rebufos que, incluso con los alerones activos, corre el riesgo de ser muy efectivo. Afortunadamente, también hay otro aspecto positivo. "Hay bastantes restricciones desde el punto de vista energético este fin de semana, así que creo que será interesante ver cómo afrontan la situación los equipos", dijo Mike Krack.

"En primer lugar, en lo que respecta al uso del rebufo, y después también durante la carrera, qué tan fácil será adelantar. Sobre todo, el juego de adelantamientos y contraadelantamientos probablemente será un récord absoluto aquí, o algo al estilo de MotoGP".

Curva Parabolica, Monza Foto di: Erik Junius

Haber bajado el límite de recarga significa que para los pilotos será menos "extraño" conducir estos coches en Monza, aunque algunos pilotos temen que, aun así, tendrán que bajar una marcha hacia el final de las rectas para mantener altas las revoluciones útiles del motor.

La poca energía disponible también abrirá la puerta a los adelantamientos, más que el antiguo DRS. Dado que también en carrera se quedará pronto solo el motor térmico activo, usar el boost en ataque proporcionará un importante extra de caballos, facilitando los adelantamientos. El riesgo, sin embargo, es encontrarse con poca energía en los instantes siguientes y sufrir el contraadelantamiento, con esa dinámica estilo yo-yo que ya se ha visto en otros Grandes Premois.

Algunos equipos top ya han superado las estimaciones de carga de finales de 2026

En las valoraciones de la FIA hay un elemento que no puede excluirse de la ecuación. Aunque el componente aerodinámico de los coches de 2026 se ha estudiado para reducir la resistencia en las rectas, con el fin de ayudar a las nuevas unidades de potencia y contener el consumo energético, algunos equipos de punta ya han alcanzado antes de la mitad del campeonato los valores de carga que habían estimado para el final de la temporada.

Ferrari SF-26 Foto di: Ferrari

Esto significa que los espacios de frenada se reducen, que las posibilidades de recuperación en paso por curva se debilitan y que también en las rectas se corre el riesgo de desperdiciar más energía. Si de cara a 2027 la FIA ya se ha movido interviniendo en algunas áreas del coche para reducir la carga aerodinámica, para este año ha actuado de inmediato, revisando carrera a carrera los MJ recuperables por vuelta respecto a las estimaciones iniciales.

El reglamento concede al órgano de gobierno la posibilidad de comunicar el valor definitivo hasta pocas semanas antes del GP, para permitir a los equipos preparar la carrera con las simulaciones previas al evento. En cuanto a las zonas en las que será posible activar el ala móvil, serán cuatro, incluida la de Curva Grande.

En ese tramo, sin embargo, el ala móvil solo podrá activarse en la parte final del curvón, cuando los coches ya están casi rectos, por razones de seguridad. Abrir el ala delantera en plena curva podría generar un subviraje excesivo, sobre todo en caso de duelos con coches en paralelo. Es una lógica similar a la que llevó a la FIA a dividir en dos las zonas en las que era posible usar el ala activa en Spa en la sección de Blanchimont, para mantenerla cerrada en curva y abrirla solo en los tramos más seguros.

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