Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"
Max Verstappen mira con satisfacción hacia atrás, a las pruebas invernales de Fórmula 1 en Baréin. Sin embargo, el piloto de Red Bull reconoce que aún queda trabajo por hacer para que el RB22 sea más rápido.
La serie de días de pruebas previos al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 llegó a su fin el viernes con la tercera jornada de la segunda semana de pruebas en Baréin. Después de que Isack Hadjar iniciara la semana y Max Verstappen se encargara de toda la jornada del jueves, Red Bull Racing decidió repartir equitativamente el tiempo de conducción entre ambos pilotos en la última jornada.
Hadjar fue el primero en subirse al RB22 el viernes y finalmente completó 59 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin, tras lo cual cedió el coche a Verstappen para la sesión de la tarde. El holandés dio 65 vueltas y marcó un tiempo de 1.33.109 como vuelta más rápida, con lo que registró el tercer mejor tiempo del día. Al finalizar, Verstappen se mostró satisfecho con el desarrollo de la prueba.
"Esta semana ha sido un buen comienzo. Durante mis vueltas en el coche, hemos podido completar prácticamente todo el programa, lo cual es positivo, porque tenemos muchos datos que revisar y analizar", valoró Verstappen. También elogió a Red Bull por el trabajo realizado por el equipo en los últimos tiempos.
"Antes de la prueba en Baréin, creo que nos hemos preparado lo mejor posible y el equipo ha hecho un trabajo excelente para llevarnos hasta donde estamos ahora. Por supuesto, está claro que aún queda mucho trabajo por hacer para ser más rápidos, así que seguiremos trabajando en ello. Veamos qué nos depara Melbourne: es fantástico volver a correr, pero tenemos que seguir trabajando duro".
Isack Hadjar también se muestra satisfecho con la preparación que ha realizado con Red Bull.
En la clasificación del último día de pruebas en Baréin, Verstappen terminó diez puestos por encima de Hadjar, que marcó un tiempo de 1.34.511 como mejor tiempo. Para el francés, es la primera vez que se enfrenta a un cambio en el reglamento de la F1, lo que le ofrece más oportunidades de contribuir al desarrollo del coche. "Hemos sacado el máximo partido al último día de pruebas. Hemos probado muchos cambios en la configuración y todos ellos tenían sentido, así que tengo buenas sensaciones sobre la dirección que hemos tomado", dijo Hadjar.
"El ritmo en las tandas largas y con mucho combustible también fue bueno. Cuando empecé en la Fórmula 1, el coche ya estaba más o menos completamente desarrollado. He disfrutado poder aportar más ideas y guiar al equipo en la dirección correcta. Estoy muy satisfecho con lo que hemos aprendido esta semana y tengo muchas ganas de correr en Melbourne".
Red Bull tiene aún poco menos de dos semanas para analizar los datos de las pruebas de Barcelona y Baréin, antes de que la temporada de F1 dé comienzo entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.
