Alpine: "Solo en Australia sabremos dónde estamos, pero tenemos un paquete razonable"

Alpine cerró de muy buena manera las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, pero el equipo prefiere ser cauto respecto de sus posibilidades una vez que comiencen las primeras carreras.

Como sucedió el jueves con Franco Colapinto, Pierre Gasly llevó a Alpine este viernes a terminar como el mejor detrás de los cuatro equipos líderes al marcar el quinto mejor tiempo de la jornada tras montar neumáticos C5, los más blandos de Pirelli.

Fue un cierre acorde a una sólida pretemporada para Alpine que, más allá de algunos problemas durante el shakedown de Barcelona y la primera semana en Bahréin, completó una gran cantidad de kilómetros con un monoplaza que muestra una base competitiva antes de encaminarse al Gran Premio de Australia que abrirá el campeonato dentro de dos semanas.

"Con más de 1000 vueltas completadas en tres circuitos diferentes, hoy llegamos al final de nuestra preparación de pretemporada. Estos últimos meses han sido muy particulares en términos de la Fórmula 1 moderna, con coches en pista ya desde enero y muchos hitos clave alcanzados semanas, si no meses, antes de lo que habíamos experimentado en los últimos años", dijo Nielsen.

"He estado muy orgulloso del arduo trabajo de todos en Enstone al diseñar, crear y desarrollar el A526 junto con nuestros nuevos colegas de Brixworth en Mercedes-AMG. No ha sido fácil y, en ocasiones, hemos enfrentado enormes desafíos. Esos desafíos tampoco desaparecerán, ya que la carrera de desarrollo ya está en marcha para llevar este paquete en la mejor dirección posible para ser competitivos".

Existe un consenso en el paddock de la F1 que indica que Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren estarán en la pelea por las primeras posiciones, seguidos por una apretada lucha detrás, donde se espera que Alpine pueda ser gran protagonista. Sin embargo, Nielsen fue cauto e indicó que habrá que esperar a la clasificación en Melbourne para conocer el orden competitivo.

"Esta semana en Bahréin nos hemos centrado realmente en exigir cada vez más al coche en una variedad de condiciones mientras nos acercamos al regreso a las carreras. Solo entonces, en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde estamos en el orden competitivo. Por ahora, estamos satisfechos con nuestros esfuerzos en las últimas semanas".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tenemos un paquete razonable y una buena base sobre la cual trabajar, al menos para las primeras carreras de la temporada. Pierre y Franco han hecho un gran trabajo ejecutando los planes de rodaje y dándonos muchos datos para evaluar, así que mi reconocimiento para ellos por sus esfuerzos continuos. Ambos están entusiasmados por volver a competir, al igual que yo y todo el equipo, y viajaremos a Melbourne listos para darlo todo y comenzar lo que sin duda será una fascinante temporada 2026".

Gasly se siente “positivo” al cerrar las pruebas en Bahréin

Pierre Gasly completó 118 vueltas en la jornada final camino a marcar el quinto mejor tiempo del día en los minutos finales de la sesión vespertina, lo que marcó el cierre de varias semanas ocupadas para todos en el equipo Alpine.

"Ha sido un mes muy ocupado para nosotros, algo que, en febrero de cualquier temporada de Fórmula 1, es bastante inusual. Ya hemos tenido 10 días en pista con el A526 repartidos entre Silverstone, Barcelona y Bahréin, y definitivamente me siento listo y entusiasmado por volver a competir".

"Normalmente, a esta altura de la temporada tenemos un día y medio en el coche como preparación y luego vamos a correr. Esta vez, hemos tenido cuatro días y medio, lo cual, con un coche nuevo, es muy importante porque hay muchísimo que aprender y entender. Estoy satisfecho con nuestro trabajo en el último mes y ha sido un esfuerzo increíble por parte de todos en el equipo. Tenemos mucho por analizar y ciertamente hay varias áreas en las que debemos trabajar duro para encontrar mejoras".

Gasly terminó con buenas sensaciones con el A526, algo que anima al piloto francés tras la dificilísima temporada 2025 que tuvo con el equipo.

"Me siento positivo, contento con todo nuestro trabajo hasta ahora y la próxima semana pasaré dos días en Enstone en el simulador y con el equipo para preparar el regreso a las carreras. Es un momento emocionante y espero con ganas las horas de trabajo antes de Australia", concluyó.