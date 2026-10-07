Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Singapur de F1

La Fórmula 1 se mantiene en el sudeste de Asia para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana, que alberga la 17° ronda de la temporada 2026.

Es la carrera final del actual triplete que comenzó con Bakú, ganado por George Russell, antes de que una visita a Sepang el fin de semana pasado terminara una pausa de nueve años sin F1 allí en reemplazo de Bahréin.

Max Verstappen logró su primera victoria de 2026 en Malasia y ahora se dirigirá a una pista - Marina Bay - donde, pese a sus 72 victorias en grandes premios, todavía no ha ganado. Pero, pese a todos sus éxitos anteriores, este fin de semana puede ser su mejor oportunidad hasta ahora de saborear la gloria en Singapur, aunque habrá muchos otros pilotos que querrán decir lo suyo.

Así que aquí van cinco cosas a tener en cuenta en la próxima carrera.

Antonelli avanza con fuerza hacia su primer título, ¿pero es probable una victoria en Singapur?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A estas alturas del año pasado, Russell probablemente estaba radiante de entusiasmo por lo que le esperaba en los siguientes 12 meses. El británico se acercaba al final de una campaña 2025 muy sólida y, con Mercedes ya visto entonces como favorito al título de 2026, Russell probablemente podía sentir su oportunidad de finalmente pelear por - y ganar - el campeonato del mundo.

Su victoria desde la pole en el Gran Premio de Singapur 2025 fue una muestra de lo bien que rindió el piloto de las Flechas Plateadas la temporada pasada, pero al regresar al mismo lugar este fin de semana, las cosas simplemente no salieron como él habría deseado.

Se debe en gran medida al joven fenómeno Kimi Antonelli, que dio un salto enorme desde su campaña de debut para dominar 2026. Con ocho victorias y 13 podios en 16 grandes premios, el italiano llega a Marina Bay con una diferencia de 84 puntos sobre su compañero Russell, quien sufrió otra falla de motor el fin de semana pasado.

Eso fue muy posiblemente el golpe final para las esperanzas de título de Russell. Simplemente parece no haber forma de que Antonelli deje escapar esto ahora, aunque todavía hay dudas sobre cómo rendirán las Flechas Plateadas.

Mercedes llevó un paquete actualizado a Sepang y, aunque el equipo quedó conforme con el rendimiento del W17 en las curvas de alta velocidad, es en los giros de baja velocidad donde se mantienen los interrogantes. Singapur se caracteriza por curvas lentas, por lo que este fin de semana puede ser una oportunidad de oro para que otro equipo suba a lo más alto del podio.

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Russell tendrá una penalización en la parrilla

George Russell, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

Lo que hace todavía más difícil la búsqueda de la victoria de Mercedes este fin de semana es la penalización en la parrilla que Russell está encaminado a recibir tras su abandono en Sepang. Su falla en la unidad de potencia en Malasia significa que necesitará una nueva para Singapur, pero como el británico ya está en cuatro para la campaña 2026, cualquier cambio adicional implica una penalización en la parrilla.

Así que eso vuelve aún más difícil su tarea de recortar la diferencia con Antonelli, con Russell saliendo desde el fondo en el circuito urbano de Marina Bay, una pista notoriamente difícil para adelantar.

“George tiene el desafío añadido de una penalización por unidad de potencia”, dijo el jefe del equipo, Toto Wolff. “Eso es particularmente frustrante por la forma en que manejó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar peleando.

“Lamentablemente, estas cosas son parte del deporte y nuestro foco ahora está en darle el mejor auto posible y oportunidades para remontar en el pelotón”.

Antonelli logró hacer justamente eso cuando ganó de forma espectacular desde el 19° lugar en Monza tras una penalización similar, pero es difícil ver cómo Russell podría repetirlo. Es probable que al ganador de ocho grandes premios se le asigne la tarea de darle succión a Antonelli en la Q3 y dejar de lado sus ambiciones de título para ayudar a su compañero pensando en el campeonato de constructores.

Las Flechas Plateadas lideran actualmente por 151 puntos sobre Ferrari, segundo clasificado, y por lo tanto van camino a conseguir su primer título desde 2021.

¿Es Red Bull ahora la mayor amenaza para Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull comenzó 2026 claramente como el cuarto mejor equipo de la F1, al punto de que hubo que esperar hasta la quinta ronda para que su piloto estrella, Verstappen, consiguiera un podio. Pero todo el paddock era consciente de que esta temporada - o la era reglamentaria en su conjunto - estaría definida por quién acertara en la carrera de desarrollo a medida que los equipos entendieran mejor el complejo reglamento.

La escudería austríaca es un equipo que hizo exactamente eso, recortando poco a poco su déficit de velocidad con un flujo implacable de mejoras en el RB22. Su última gran actualización fue en Bakú, donde Verstappen terminó segundo y a menos de un segundo de Russell para conseguir su quinto podio en seis grandes premios.

Una semana más tarde en Sepang, el cuatro veces campeón del mundo dio un paso más con su primera victoria de la temporada, y además de forma dominante.

Así que, con la forma reciente de Verstappen - y también de Hadjar, que logró un podio en Bakú - llegando en una gran variedad de circuitos, ahora parece que el Red Bull es competitivo en todas partes y no depende solo de las características de la pista.

“Creo que estaremos en la pelea por el podio en las próximas carreras”, dijo el jefe del equipo, Laurent Mekies. “En el fondo, hemos estado en la pelea por el podio desde hace varias carreras: seis, siete, ocho. Así que creo que estaremos en esa pelea”.

El francés especificó después que Singapur debería favorecer al RB22, por lo que Verstappen podría ser el favorito a la victoria este fin de semana. El final del año pasado mostró cómo el neerlandés puede realmente encenderse cuando tiene un auto capaz de pelear por triunfos y 2026 podría ver una repetición de eso.

La última carrera sprint de la F1 2026

Silverstone, 2026, sprint race Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El calendario de carreras sprint para la temporada 2027 fue anunciado recientemente, con la F1 confirmando que habrá 10 carreras más cortas en lugar de las seis vistas en 2026. Este fin de semana se disputará la última de ellas y sin duda es una decisión interesante celebrar una sprint en un circuito urbano como Singapur.

No es precisamente el lugar más entretenido para una carrera, por lo que es probable que la prueba sprint sea una procesión, pero la sede es conocida por albergar sesiones de clasificación emocionantes. Eso tiene una enorme importancia este fin de semana y, con dos de ellas, será un muy buen punto de referencia para cuando Mónaco albergue de manera polémica su carrera sprint en 2027.

Todo esto también significa que los pilotos deben ponerse rápidamente a tono con una sola práctica que podría estar más concurrida que nunca, mientras los equipos intentan avanzar a toda prisa con sus programas de pruebas en una pista tan estrecha. El tráfico será, por lo tanto, una preocupación, al igual que las posibles penalizaciones por bloqueo que vienen con él, por lo que los pilotos deberán estar más atentos que nunca.

Aston Martin está ganando impulso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ya está bien documentado lo pobre que fue el inicio de Aston Martin con el reglamento 2026. La marca británica y Cadillac eran cómodamente los equipos más lentos de la F1 y, mientras la escudería debutante progresó gradualmente en la primera mitad gracias a las mejoras, Aston permaneció anclado al fondo.

Pero luego llegó su chasis ‘B-spec’ en Budapest, seguido de un motor Honda mejorado para Zandvoort, donde Fernando Alonso sumó dos puntos con el noveno lugar gracias a una estrategia de una sola parada ejecutada con inteligencia.

Así que las cosas empezaron a parecer en ascenso para el equipo liderado por Adrian Newey, y Malasia fue una muestra de ello. Alonso no solo sumó otros cuatro puntos con el octavo puesto, brillando una vez más en condiciones mixtas, sino que su compañero Lance Stroll también cumplió un trabajo sólido al unirse al campeón del mundo en la Q2.

Fue la primera vez que Aston logró meter ambos coches más allá de la Q1 esta temporada, y no sería una sorpresa si este fin de semana ocurre algo parecido. La fortaleza del AMR26 está en su chasis, y eso tiene prioridad sobre un motor potente en un circuito urbano como Singapur.

Con Aston Martin ahora en siete puntos, está apenas a cinco de Williams, noveno clasificado, que ha sumado solo un punto - 10° en Bakú - desde Mónaco en junio.